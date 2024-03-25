الدكتورة.. طرح بوستر دعائى لـ يسرا من فيلم شقو

طرح المنتج كريم السبكي البوستر الدعائى للفنانة يسرا من فيلمها الجديد شقو الذى تشارك في بطولته بجانب كل من عمرو يوسف ومحمد ممدوح.

وطرح كريم البوستر الدعائى على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلق عليه قائلا: انتظروا الدكتورة في فيلم شقو فيلم عيد الفطر.

وتدور أحداث العمل في جو من الأكشن والكوميدية حول صديقين خارجين على القانون يقومان بالعديد من الأعمال الإجرامية والمشبوهة بمساعدة شخصيات أخرى.

وفيلم "شقو" من بطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح و دينا الشربيني وامينة خليل والنجمة يسرا وعباس أبو الحسن ومحمد جمعة ويظهر به العديد من ضيوف الشرف ومن إخراج كريم السبكي وتأليف وسام صبري وإنتاج أحمد السبكي ومن المقرر عرضه بعيد الفطر في جميع دور العرض السينمائية.

فيلم شقو يسجل أول تعاون فني يجمع بين محمد ممدوح وعمرو يوسف وأمينة خليل بعد 6 سنوات من تقديم مسلسل جراند أوتيل، الذي تم عرضه في الماراثون الرمضاني لعام 2016.

عمرو يوسف ينتظر عرض ولاد رزق 3

من ناحية أخرى بدأ الفنان عمرو يوسف تصوير دوره ضمن أحداث فيلم أولاد رزق 3، والذي من المقرر طرحه في السينمات العام الجاري.

ويعتبر فيلمأ ولاد رزق، واحدا من الأفلام التي حققت رواجا كبيرًا في مصر خلال السنوات الماضية، حيث نجح الفنان أحمد عز برفقة ابطال الفيلم في تحقيق نجاح كبير سواء من خلال الجزء الأول أو الثاني من الفيلم، مما جعل هناك مطالبات قوية بضرورة عمل جزء ثالث من فيلم أولاد رزق خلال الفترة المقبلة، وهو ما يتم العمل عليه في الوقت الحالي بحسب ما أعلن أبطال النسخ الماضية.

ويشارك في بطولة فيلم «ولاد رزق 2»، كل من أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، خالد الصاوي، ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل، إياد نصار، وباسم سمرة، تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.