تعليم كفر الشيخ: لن نتهاون في ضبط العملية التعليمية ومحاسبة المقصرين

أجرى الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، جولة ميدانية صباح اليوم؛ لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية بعدد من المدارس وذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

وشملت جولة وكيل الوزارة، تفقد مدرسة النطاف تعليم أساسي التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية.

وأكد وكيل الوزارة، أنه لا تهاون في انتظام وانضباط العملية التعليمية بالمدارس، وإحالة المقصرين للشئون القانونية.

شدد "جودة" على استمرار المتابعة الميدانية اليومية، ووجه بسرعة تلافي أي ملاحظات داخل المدارس، بما يضمن بداية جادة ومتميزة للعام الدراسي الجديد.