الأهلي يصرف منحة عيد الفطر لـ العاملين بجميع الفروع

قرر ياسين منصور نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي صرف 1000 جنيه لكل العاملين في القلعة الحمراء بجميع الفروع.

وكتب الناقد الرياضي محمد أبو علي، عبر حسابه على “فيس بوك”: "ياسين منصور يصرف ألف جنيه مكافأة خاصة لكل العاملين بالنادي الأهلي بمناسبة عيد الفطر، ربنا يكرم ويسعد كل اللي بيحاول يساعد الناس البسيطة في هذه الأيام الصعبة".

ونجح فريق الترجي في تحقيق فوزاً صعباً على حساب الأهلي، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الذهاب بربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا نسخة 2025-2026.



موعد مباراة الأهلي والترجي في الإياب

من المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي والترجي يوم السبت 21 مارس الجاري، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسط ترقب كبير من جماهير الفريقين لمتابعة واحدة من أقوى مباريات البطولة هذا الموسم.