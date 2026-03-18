من أنتم؟ .. أحمد الطيب يدافع عن نجم الأهلي

أثار المعلق الرياضي أحمد الطيب الجدل بتصريحات قوية ردّ خلالها على الانتقادات التي طالت محمد هاني، لاعب النادي الأهلي، عقب مباراة الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا.

وكتب أحمد الطيب عبر حسابه علي فيسبوك "من يهاجمون و يسبّون و يتهمون محمد هانى بأنه السبب فى ضربة جزاء الترجى التى خسر بها الأهلى بأن رفع يديه اكثر من اللازم هم انفسهم من يتهمون حكم اللقاء بالفاسد و المرتشى بإحتسابه ضربة الجزاء نفسها بأنها غير صحيحة من أنتم"



موعد مباراة الأهلي والترجي في الإياب

من المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي والترجي يوم السبت الموافق 21 مارس الجاري، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسط ترقب كبير من جماهير الفريقين لمتابعة واحدة من أقوى مباريات البطولة هذا الموسم.