محافظ الغربية يعلن رفع درجة الاستعداد تزامنا مع مولد السيد البدوي

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

تشهد مدينة طنطا، عروس الدلتا، حالة من الاستعداد الكامل لاستقبال الزائرين من مختلف الدول والمحافظات، تزامنًا مع احتفالات مولد العارف بالله السيد أحمد البدوي، حيث أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات الخدمية والأمنية والطبية، لضمان خروج المولد بالشكل الذي يليق بمكانة طنطا التاريخية والدينية.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد المحافظ، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تعمل على مدار الساعة لتوفير أقصى درجات الراحة والأمان للزائرين، مشيرًا إلى أنه يتابع أولاً بأول من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ومن جولاته الميدانية جاهزية الشوارع والمرافق العامة المحيطة بالمسجد الأحمدي.

 كما وجّه بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بشكل دوري داخل محيط المسجد والشوارع المؤدية إليه، مع تعزيز الإنارة ورفع كفاءة المرافق الحيوية.

وأشار اللواء أشرف الجندي إلى التنسيق المستمر مع مديرية الأمن وقطاعي الصحة والتموين، لتأمين محيط المسجد وتوفير سيارات الإسعاف والمرور والخدمات التموينية اللازمة طوال فترة الاحتفال، مؤكدًا أن راحة الزائرين وسلامتهم أولوية قصوى، وأن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم أفضل الخدمات لهم.

دعم الأسر والعائلات 

وأضاف محافظ الغربية أن مدينة طنطا تتزين هذه الأيام في أبهى صورها، وتستقبل المريدين في حدث ديني وروحي ينتظره الملايين كل عام، مشيرًا إلى أن احتفالات مولد السيد البدوي تُعد جزءًا من التراث المصري العريق الذي يعبّر عن روح التسامح والوحدة بين أبناء الوطن.

اخبار محافظة الغربية 

واختتم اللواء أشرف الجندي تصريحاته، مؤكدًا أن جميع الأجهزة التنفيذية تواصل العمل الميداني المكثف لتهيئة المدينة لاستقبال الأعداد الكبيرة من الزوار، في ظل متابعة دقيقة ومستمرة لضمان انتظام الخدمات والنظافة والتأمين، بما يليق باسم طنطا عروس الدلتا ومكانة السيد البدوي في قلوب المصريين.

