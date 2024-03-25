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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير البترول: نستثمر 9 مليارات دولار لحفر 35 بئر غاز بالبحر المتوسط

المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا وزير البترول

أكد وزير البترول المهندس طارق الملا، اليوم الإثنين أن الخطة الاستثمارية لقطاع البترول تبلغ حوالي 9 مليارات دولار في استثمارات متنوعة منها حفر 35 بئرا استكشافية في البحر الأبيض المتوسط للغاز الطبيعي، إلى جانب خطط الحفر الاستكشافي في مناطق الصحراء الشرقية والغربية وخليج السويس وغيرها من المشروعات.


وأشار وزير البترول في تصريحات لصحيفة الأنباء الكويتية إلى أن الاستثمار في النفط والغاز يعتبر من أفضل الفرص في الوقت الحاضر، حيث تشير التوقعات إلى أن الطلب على النفط سيستمر في النمو حتى 2045.


وأوضح المهندس طارق الملا، وجود فرص استثمارية واعدة في جميع مجالات قطاع البترول، تشمل البحث والتنقيب والاستكشاف والإنتاج والتنمية والتشغيل، حيث تسعى الوزارة إلى تحسين عمليات الإنتاج والتوسع في الاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود انتقالي.


ولفت إلى أن تهدف وزارة البترول تهدف إلى زيادة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 42% بحلول عام 2035 حيث يخطط قطاع البترول، بالتعاون مع المستثمرين والشركات العالمية، لزيادة معدلات الإنتاج وزيادة احتياطيات الثروات البترولية من النفط والغاز.


وتتضمن الخطة المتكاملة الحفر والاستكشاف حتى عام 2030 وتسعى الوزارة إلى زيادة طاقات التكرير للزيت الخام وتعزيز إنتاج البتروكيماويات.

وزير البترول المهندس طارق الملا وزير البترول غاز في البحر المتوسط

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