من داخل الجيم.. محمد صلاح ينشر صورًا جديدة عبر إنستجرام

شارك نجم لبفربول اللاعب محمد صلاح صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهر محمد صلاح في الصورة من داخل الجيم أثناء مرانه اليومي.

نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، تصريحات إيهاب جلال بشأن النجم المصري محمد صلاح عبر حسابة بموقع فيسبوك.

وقال إيهاب جلال في تصريحات إذاعية: مشكلة محمد صلاح أننا عاوزينه يعمل كل حاجة لوحده.

وتسابق إدارة فريق ليفربول الإنجليزي الزمن في محاولة تجديد عقد جناح الفريق وقائد منتخب مصر، محمد صلاح، الذي ينتهي في نهاية الموسم الحالي، حيث يواجهون خطر العروض المُغرية من أندية دوري روشن السعودي.

تقارير صحفية سعودية تشير إلى تنافس الهلال والاتحاد لاستقطاب صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

تفيد صحيفة "ذا صن" الإنجليزية بأن خطة ليفربول للتعاقد مع صلاح تبدأ مع تعيين مايكل إدواردز كرئيس تنفيذي لكرة القدم وتعيين المدير الرياضي ريتشارد هيوز.

يتجلى دورهم في تعيين مدرب جديد خلفًا ليورجن كلوب، وتجديد عقود الثلاثي البارز: محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وألكسندر أرنولد، قبل نهاية الموسم الحالي بتقديم عروض مالية مرضية.