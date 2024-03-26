بكاميرا 108 ميجابكسل..موبايل Honor الجديد يقصم ظهر iPhone|وبربع السعر

أطلقت شركة هونر Honor هاتفها الذكي للفئة المتوسطة الأحدث، Honor 90 Smart، في فرنسا، يعتبر هذا الهاتف تقنيًا الهاتف الخامس في سلسلة Honor 90 بعد Honor 90 و 90 Lite و 90 Pro و 90 GT.

مواصفات Honor 90 Smart

تم تصميم هاتف Honor 90 Smart حول شاشة TFT LCD بحجم 6.8 بوصة بمعدل تحديث قياسي 60 هرتز ودقة Full HD (2412 × 1080 بكسل)، تتمتع الشاشة بدرجة سطوع تبلغ 850 شمعة، مما يفترض أن يوفر رؤية خارجية جيدة.

من حيث التصميم، يتميز الهاتف بظهر غير لامع بتدرج لوني، باستثناء منطقة الكاميرا التي تتميز بلمسة نهائية لامعة. تحتوي على قطعتين دائريتين تضم ثلاث كاميرات وفلاش LED.

يتوفر الهاتف بلونين - الأخضر الزمردي والأسود الغامض.

فيما يتعلق بالأداء، فقد استخدمت Honor معالج MediaTek Dimensity 6020 مقترنًا بـ 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) و 128 جيجابايت من سعة التخزين.

يأتي هاتف Honor 90 Smart مباشرةً بنظام تشغيل Magic OS 7.2 المستند على نظام التشغيل Android 13.

تعد بطارية بقوة 5330 مللي أمبير أملاً للحفاظ على تشغيل الهاتف، وتدعم الشحن السريع بقوة 35 وات.

من الجدير بالذكر أن الهاتف الذكي يحتفظ بمقبس سماعة الرأس الكلاسيكي 3.5 مم ويتميز بمستشعر بصمة مثبت على الجانب للأمان.

للتصوير، يحتوي هاتف Honor 90 Smart على إعداد خلفي بقيادة كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل يرافقها عدسة ماكرو 2 ميجابكسل وعدسة عمق 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

السعر

يتوفر هاتف Honor 90 Smart الآن للشراء في فرنسا مقابل 249.90 يورو (حوالي 271 دولارًا أمريكيًا).

يمكنك شراء الجهاز من الموقع الرسمي للشركة في فرنسا، كما ذكرنا سابقًا، ويأتي باللونين الأسود والأخضر.