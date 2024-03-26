برلماني: قرار مجلس الأمن بشأن غزة انتصار للإنسانية وتتويج لجهود مصر

رحب النائب وليد فتحي فرعون، عضو مجلس النواب، باعتماد مجلس الأمن الدولي قرارًا يقضي بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، مؤكدًا أنه انتصار للإنسانية.

وقال "فتحي" في تصريحات له، إن القرار الدولي الصادر أمس يتوج جهود الدولة المصرية الدؤوبة والمستمرة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، وانهاء التوتر والصراع والحرب الدائرة والتي تمثل تهديدًا مباشرًا لكل دول المنطقة.



وأشار عضو محلس النواب، إلى أن القرار تأخر كثيرًا وكان سببا رئيسيًا في زيادة وحشية واجرام كيان الاحتلال الذي لم يراع حقوقًا للإنسان ولم يكترث باحترام المواثيق الدولية وأسقط آلاف الأرواح من الأبرياء وأحدث خرابًا ودمارًا تحتاج عملية اصلاحه عشرات السنوات.

وأوضح أن المجتمع الدولي أخيرًا تحرّك لانقاذ وضعيته ومكانته الدولية المهتزة واضطلع بمسؤوليته العظمى تجاه هذه القضية الإنسانية التي لا تزال قائمة منذ سنوات عديدة رغم وضوح معالمها التاريخية والسياسية، مؤكدًا أنه آن الأوان لحل هذه القضية بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف أن القرار يمثل اعترافًا دوليًا بوحشية وإجرام الاحتلال وخاصة بعد السابع من أكتوبر الماضي، حيث رأينا أبشع أشكال القتل والإبادة الجماعية للنساء والأطفال والشيوخ، وهو ما يتطلب مزيدًا من التحرك لاستغلال القرار في اسراع وتيرة التحرك لاقناع المجتمع الدولي بتحويل سلطات الاحتلال إلى محاكمة عادلة بتهمة الإبادة الجماعية.