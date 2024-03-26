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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط لص أسلاك شركة اتصالات شهيرة بأبو النمرس

صدى البلد


نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في القبض على عاطل وراء سرقة أسلاك إحدي شركات الاتصالات الشهيرة الكائنة بمركز أبو النمرس جنوب المحافظة.

تلقي المقدم مصطفي المهدي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة بلاغا من مدير إحدي شركات الاتصالات الشهيرة الكائنة بدائرة المركز، يفيد بسرقة أسلاك خاصة بالشركة، وبعمل التحريات وبتقنين الإجراءات أمكن تحديد هوية الجاني وتبين أنه عاطل تخصص في السرقات ونفذ 3 وقائع سرقة سابقة أمكن ضبطه وبحوزته الأسلاك المسروقة وصاروخ كهربائي.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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