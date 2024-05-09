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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مبلغ ضخم.. تعرف على الجوائز المالية للأهلي بكأس العالم للأندية

شوبير
شوبير

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تفاصيل جديدة حول بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي: “البطولة تبدأ 15 يونيو إلى 13 يوليو على 8 مجموعات تتضمن 4 فرق، ويقترب الأهلي من تواجده بالتصنيف الثاني من المجموعات، كل نادٍ يحصل على 9 ملايين دولار، ويفكر الأحمر في الاستفادة بالمبالغ في بناء ستاد جديد”.

وأضاف: “يحصل الأهلي على 15 مليون في حال الوصول للدور الثاني، وحال فوزه بالبطولة 40 مليون دولار”.

وتأهلت قائمة كبيرة من الفرق  القوية لبطولة كأس العالم للأندية 2025، التي ستُقام في الولايات المتحدة الأمريكية، وتضم القائمة حتى الآن:

المتأهلون لـ كأس العالم للأندية 2025

من قارة أوروبا:
1. تشيلسي الإنجليزي - بطل دوري أبطال أوروبا 2021.
2. ريال مدريد الإسباني - بطل دوري أبطال أوروبا 2022.
3. مانشستر سيتي الإنجليزي - بطل دوري أبطال أوروبا 2023.
4. بايرن ميونخ
5. باريس سان جيرمان
6. يوفنتوس
7. إنتر
8. بورتو
9. بنفيكا
10. أتلتيكو مدريد
11. بوروسيا دورتموند
12. ريد بول سالزبورج النمساوي

من آسيا:
1. الهلال السعودي - بطل دوري أبطال آسيا 2021.
2. أوراوا ريد الياباني - بطل دوري أبطال آسيا 2022.
3. أولسان هيونداي الياباني - تصنيف أندية قارة آسيا.

من أفريقيا:
1. الأهلي المصري - بطل دوري أبطال أفريقيا 2021.
2. الوداد المغربي - بطل دوري أبطال أفريقيا 2022.
3. الترجي التونسي - متأهل.
4. صن داونز الجنوب أفريقي - متأهل.

من أمريكا الجنوبية:
1. بالميراس البرازيلي - بطل كوبا ليبرتادوريس 2021.
2. فلامنجو البرازيلي - بطل كوبا ليبرتادوريس 2022.
3. فلومينينسي البرازيلي - بطل كوبا ليبرتادوريس 2023.

من أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي:
1. مونتيري المكسيكي - بطل الكونكاكاف 2021.
2. سياتل ساوندرز الأمريكي - بطل الكونكاكاف 2022.
3. كلوب ليون المكسيكي - بطل الكونكاكاف 2023.

من أوقيانوسيا:
1. أوكلاند سيتي - تصنيف فيفا لأندية أوقيانوسيا.

هذه هي الفرق المؤهلة حتى الآن لبطولة كأس العالم للأندية 2025، ومن المتوقع أن يكتمل عدد الفرق المشاركة بمزيد من التصفيات والمباريات التأهيلية في الأشهر القادمة.

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