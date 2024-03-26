مدحت شلبي: إمام عاشور لاعب عظيم ومكسب كبير للنادي الأهلي

أكد الإعلامي والمعلق الرياضي مدحت شلبي، أن النادي الأهلي هو نادي القرن الحقيقي، وبالأرقام والبطولات، وحتى الإتحاد الدولي لكرة القدم حدد النادي الأهلي.

وقال مدحت شلبي، خلال لقاء له لبرنامج “ع المسرح”، عبر فضائية “الحياة”، أنه “أنا متريقتش على إمام عاشور، وهو مكسب كبير للنادي الأهلي وهو لاعب عظيم، ولكن عندما أصيب في تدريبات المنتخب وتعرض للإرتجاج في المخ وقولت يا امام متعملش كدة تاني والناس خدتها انه بتريق”.

وتابع الإعلامي والمعلق الرياضي، أنه “في الوقت الحالي وبحكم السن، أعتبر صفقة إمام عاشور وتعاقد الاهلي معه أقوى من تعاقد الزمالك مع عبدالله السعيد”.