مدحت شلبي يوضح حقيقة الصراع بينه وبين أحمد شوبير

قال المعلق الرياضي مدحت شلبي إنَّ الصراع على الجماهيرية، ومن يكسب الكابتن أحمد شوبير أم أنا، أمر متروك للجمهور، «مينفعش أنا أو هو نجاوب عليه.. واللي أقدر أقوله في هذه المسألة أن كلانا سار على درب واحد».

وأضاف «شلبي»، خلال حواره مع الإعلامية منى عبد الوهاب، ببرنامج «ع المسرح» المُذاع على شاشة «الحياة»: «بدايتي سبقت الكابتن شوبير بقليل، وجاءت من خلال التلفزيون المصري عبر برنامج الأسبوع الرياضي، لكنه حاز على مساحة ظهور أكبر في برنامجه على قناة دريم الفضائية».

وتابع: «كنت أشارك مع شوبير كضيف أو محلل رياضي في برنامجه، ليتقدم كل منا في طريقه، والجمهور في هذه المنطقة الخاصة بنا يصنفنا رواد كوننا الأوائل، وكابتن شوبير له أسلوبه وطريقته وله كامل الاحترام والتقدير، وكذلك لي أسلوبي الخاص».