مدحت شلبي: علاء صادق هاجمني بعد موقفي الداعم للمنتخب بتصفيات كأس العالم

أكد المعلق الرياضي مدحت شلبي، أنه تعرض مرة للسباب، من قبل أحد الأشخاص خلال مداخلة هاتفية، مشيرا إلى أنه أوقف المداخلات على الهواء، لأنه ليس من أخلاقه أنه سلط أحدا للهجوم على أي شخص.

وقال مدحت شلبي، خلال لقاء له لبرنامج “ع المسرح”، عبر فضائية “الحياة”: الإتحاد الدولي تعنت ضد المنتخب المصري، خلال لقاء الجزائر بتصفيات كأس العالم، وهاجمت الإتحاد الدولي على هذا التعنت، ولكني فوجئت بهجوم علاء صادق في جميع البرامج.

وتابع مدحت شلبي، أن علاء صادق له أسلوبه الذي يعلمه الجميع، ويدافع دائما عن الأهلي ليأخد شعبيته من الجماهير.