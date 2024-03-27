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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

أسرع حكم بالإيقاف.. تطورات أزمة إعلان دقوا الشماسي

صدى البلد

أثار إعلان إحدى شركات التطوير العقاري موجة واسعة من الجدل، وذلك بسبب استعانته بأغنية “دقوا الشماسي” للراحل عبد الحليم حافظ، حيث اعتبر الجمهور أن الإعلان يسيء للأغنية، ما دفع أسرة العندليب إلى مقاضاة شركة الإعلانات والمطالبة بوقف الإعلان.

وقف إعلان أغنية “دقوا الشماسي”

قال  ياسر قنطوش، محامي أسرة الفنان عبد الحليم حافظ، إن محكمة الأمور الوقتية أصدرت قرارًا بقبول الطلب المقدم منه بوقف أحد الإعلانات التجارية، التي من شأنها تغيير هوية الفنان القدير عبد الحليم حافظ، وتركيب صوته بواسطة الذكاء الاصطناعي.


وأوضح قنطوش، أن قاضي الأمور الوقتية أصدر قرارًا بندب خبير لمعاينة الفلاشة التي تم تقديمها لهيئة المحكمة، لفحصها وبيان ما يحتوي بها.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

أسرة العندليب أغنية دقوا الشماسي إعلان دقوا الشماسي عبد الحليم حافظ

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