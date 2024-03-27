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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

إلغاء كافة المزلقانات.. وزير النقل يكشف التفاصيل الكاملة لمشروع مترو الإسكندرية

لقاء وزير النقل اليوم
لقاء وزير النقل اليوم

خلال  حفل  الإفطار السنوي الذي نظمته غرفة ملاحة الإسكندرية بحضور الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل واللواء “محمد الشريف” محافظ الاسكندرية والدكتور “عبد العزيز قنصوه” رئيس جامعه الاسكندريهً والدكتور “اسماعيل عبد الغفار” رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ورؤساء قطاع النقل البحرى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية -مينائي الإسكندرية ودمياط وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الإسكندرية وممثلي المجتمع الملاحي.

وفي كلمته خلال حفل الإفطار قدم وزير النقل التهنئة إلى رئيس وأعضاء غرفة ملاحة الإسكندرية ولكل العاملين في صناعة النقل البحري بمناسبة مرور 25 عاما على تأسيس الغرفة مشيرا الى التقدم الكبير الذي تشهده منظومة النقل البحري في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي مشيرا الى اهمية  التسجيل المسبق الذي له نتائج إيجابية على الاقتصاد المصري حيث  يوفر طاقة تداول مناسبة  وسرعة في تداول الحاويات وعدم وجود مهمل في الموانئ  

ووجه الوزير الدعوة إلى كافة المستثمرين للاستثمار في قطاع  النقل البحري الذي يشهد تنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث كافة الموانئ المصرية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات  لافتا الى ان وزارة النقل تنفذ خطة تشمل تكوين الشراكات الإستراتيجية مع كبري شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية علي الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت  مضيفا  ان هناك فرصة استثمارية واعدة في كافة الموانئ المصرية في ميناء الإسكندرية وميناء المكس ومحطات تحيا مصر 2ومحطة الحبوب بميناء دمياط وموانئ جرجوب والسخنة وغيرها  بالإضافة إلى الفرص الإستثمارية في مجال الموانىء الجافة والمناطق اللوجيستية حيث تقوم وزارة النقل بإنشاء شبكة من الموانىء الجافة والمناطق اللوجيستية تبلغ 30 ميناء جاف ومنطقة لوجيستية مثل ميناء أكتوبر الجاف الذي يعمل بكفاءة عالية وله دور بارز  في حركة الواردات والصادرات القادمة والمتجهة من و الى  الموانىء المصرية وكذلك هناك فرصة استثمارية واعدة في مجالات النقل الأخرى مثل السكك الحديدية والنقل النهري وغيرها.

ثم عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل احتماعا موسعا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الإسكندرية وبحضور محافظ الاسكندرية ورئيس غرقة ملاحة الإسكندرية حيث تم استعراض المشروعات الضخمة التي تنفذها وزارة النقل لخدمة أهالي محافظة الإسكندرية والتي يأتي على رأسها مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع(السخنة /العلمين/مطروح )  والذي سيخدم محافظة الإسكندرية من خلال عدد من المحطات التي تقع في نطاق  المحافظة مثل محطة الإسكندرية  والعامرية والكنج مربوط وبرج العرب وكذلك مشروع مترو الإسكندرية الجاري تنفيذه واعادة تأهيل ترام الرمل وغيرها من المشروعات مثل مشروعات الطرق والكباري التي تساهم في تسهيل حركة تنقل المواطنين وكذلك مشروعات  ميناء الإسكندرية الكبير  الذي يتم تنفيذها في اطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات.


وفيما يتعلق بمشروع مترو الإسكندرية أكد وزير النقل انه تم إزالة القضبان وجاري إزالة مباني المحطات ونم إجراء أعمال الرفع المساحي والجسات واختبارات التجربة للخوازيق والانتهاء من التصميمات وتم تسليم كل مواقع المشروع للشركة المنفذة تمهيدا للبدء في الأعمال المدنية للمشروع  كما تم استعراض جهود وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي في توفير وتسيير   ميني باصات بديلة لقطار ابوقير لخدمة أهالي الإسكندرية حيث قام الجهاز بتسيير 181 ميني باص حتى الان تصل في بداية الشهر القادم الى 200 ميني باص لخدمة المواطنين وتسهيل حركة تنقلاتهم المختلفة.

مؤكدا على أهمية المشروع الذي سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية والمساهمة الفعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية والإجتماعية السريعة والمستهدفة لمحافظة الإسكندرية.

وأشار وزير النقل الي أن المشروع يهدف ايضا  إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط وخاصة بعد إلغاء المزلقانات (عدد 14مزلقان)، بالإضافة إلى العديد من المعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية، كذلك استيعاب حركة النقل المتزايدة وعدد الرحلات والمساهمة في تخفيض الإختناقات المرورية بالإسكندرية، وخفض استهلاك الوقود حيث أن التشغيل يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة  ووجه الوزير خلال الاجتماع بسرعة رصف كافة مزلقانات المشروع للمساهمة في تحقيق انسيابية حركة المرور مؤكدا اننا متواجدين في اماكنا  لخدمة المواطنين  وأن  عدد من قيادات هيئة الانفاق والطرق والكباري وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي ستواجدون بشكل دائم بالإسكندرية إلى جانب فرق العمل الموجودة بالمشروع للتنسيق الدائم مع المحافظة والسادة النواب وكافة الأجهزة المعنية لخدمة المواطنين وحتى الانتهاء من تنفيذ المشروع الذي يشكل حلم لكل أهالي المحافظة بدأ تنفذه على أرض الواقع.

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