نوادر مؤلفات الطرب في أمسية بمعهد الموسيقى العربية

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، أمسية فنية، تحييها فرقة الموسيقى العربية للتراث، بقيادة المايسترو فاروق البابلي، وذلك في التاسعة والنصف مساء بعد غد الجمعة ، على مسرح معهد الموسيقى العربية.

وذكرت دار الأوبرا المصرية، في بيان، اليوم "الأربعاء" أن الحفل يأتي ضمن خطط الثقافة المصرية الهادفة إلى الارتقاء بالوجدان، ويتضمن برنامج الحفل تقديم مجموعة من نوادر مؤلفات الموسيقى العربية التي وضعها كبار الملحنين.. أداء أنغام مصطفى، أحمد الوزيري، حنان عصام، أحمد محسن، محي صلاح، نهى حافظ، محمد شوقي، حنان الخولي، وعازفة القانون عفاف شكري.



ونوهت الأوبرا بأن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الطرب وتقديم الأشكال والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة مثل الموشح ، القصيدة ، الدور ، الطقطوقة، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي.

وقدمت فرقة الموسيقى العربية للتراث أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004 وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة.

