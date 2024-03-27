"جالوب": الرأي العام الأمريكي تراجع عن دعم العمليات العسكرية الإسرائيلية على غزة

كشف استطلاع لمؤسسة جالوب الأمريكية بأن الرأي العام بالولايات المتحدة يتراجع عن دعم العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

علق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، على قرار مجلس الأمن الدولي المقدم نيابة عن الدول العشر غير الأعضاء في المجلس، والذي دعا إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان وهو تصويت لم تتخذ فيه الولايات المتحدة موقفا، وامتنعت عن التصويت.

وقال نتنياهو خلال لقائه مع السيناتور الأمريكي ريك سكوت، إن القرار الأمريكي في مجلس الأمن كان خطوة سيئة للغاية".