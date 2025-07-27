رقم يخوف.. نكشف الزيادة المفرطة في أعداد أطباء الأسنان في مصر

كشف تقرير صادر عن النقابة العامة لأطباء الأسنان، برئاسة الدكتور إيهاب هيكل، عن حدوث طفرة غير مسبوقة في أعداد أطباء الأسنان في مصر، وذلك مقارنة بمتطلبات واحتياجات سوق العمل.

وأعلنت نقابة الأسنان، الثلاثاء الماضي، إطلاق حملة إعلامية توعوية تحت شعار "فكر قبل ما تقرر"، تستهدف أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة المصريين المتطلعين للالتحاق بالجامعات في العام الدراسي 2025 - 2026، وذلك بعد ساعات من إعلان نتيجة الثانوية العامة.

خريجي كليات طب الأسنان

تهدف الحملة بحسب بيان صادر عن النقابة العامة إلى تقديم شرح وافٍ ونقاط هامة تتعلق بالالتحاق بكليات طب الأسنان والتحديات الراهنة التي تواجه المهنة بالنسبة للطلبة المصريين.

وتشمل هذه التحديات، وفق البيان:

الزيادة الكبيرة في أعداد الخريجين.

فرص الدراسات العليا.

موقف التكليف الحكومي

سوق العمل الخاص.

إمكانية السفر والعمل بالخارج.

بالإضافة إلى تحديات أخرى.

تستند الحملة بحسب البيان - إلى الأرقام والإحصائيات الدقيقة التي طالما دعت النقابة لمناقشتها مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والسكان.

وأوضح التقرير، الذي رصد التحول الكبير في أعداد أطباء الأسنان في مصر على مدار 84 عاما، أنه حدثت زيادة غير طبيعية في أعداد خريجي كليات طب الأسنان، فمن 123 طبيبًا في العام 1941، إلى 72,339 في العام 2020، و109,308 في العام الجاري 2025.

وأشار التقرير إلى أنه من أصل 109,374 طبيب أسنان مسجلين حتي مارس 2025، يعمل حوالي 97,719 طبيبًا، وهناك حوالي 8,596 متقاعدًا، و3,025 متوفى، و34 طبيا غير مسجلين.

وبحسب نقابة الأسنان - فتتركز النسبة الأكبر من أطباء الأسنان في القاهرة والجيزة (35.46%)، يليها صعيد مصر (6.20%)، ثم الدلتا (14.40%).

فيما يُتوقع التقرير، أن يصل عدد أطباء الأسنان في مصر بعد خمس سنوات من الآن، إلى 201,811 طبيب أسنان، مما سيجعل نسبة طبيب الأسنان إلى السكان حوالي 1:600.

وأكد التقرير، أن النمو في أعداد أطباء الأسنان يثير هذا مخاوف القائمين على المهنة بشأن تشبع السوق وجودة التعليم، "علماً بأن أقل النسب العالمية لأطباء لاطباء الأسنان إلى عدد السكان 1:3000".

وأشار التقرير إلى أن دراسة الأعداد تؤكد:

ضرورة معالجة مشكلة الزيادة المحتملة في أعداد الأطباء.

ضرورة التخطيط الدقيق لبرامج التعليم والتدريب في مجال طب الأسنان لمواكبة احتياجات السوق، وتحسين جودة الخدمات.

ولفت التقرير إلى أن الحملة تستند إلى الأرقام والإحصائيات الدقيقة التي طالما دعت النقابة لمناقشتها مع وزارتي التعليم العالي والصحة والسكان، وأن الهدف ليس ثني الطلاب المصريين عن الإلتحاق بكلية طب الأسنان، بل توضيح الصورة كاملة وتوفير كافة المعلومات اللازمة لتمكين الطلاب وأولياء الأمور من اتخاذ قرار مستنير ومبني على أساس صحيح، وذلك حرصًا من النقابة على مستقبل أبنائنا.

ونوهت النقابة العامة في ختام تقريرها إلى أن الحملة هدفها كشف التحديات التي تواجه طبيب الأسنان المصري في الوقت الحالي

كما نؤكد أن كليات طب الأسنان بجمهورية مصر العربية جميعها تُقدم أفضل المناهج في طب الأسنان ومُجهزة بأفضل التجهيزات لإستقبال الوافدين الراغبين في دراسة طب الأسنان بمصر.

كانت الجهات المسؤولة في مصر، قد أعلنت في وقت سابق عن إلغاء التكليف لعدد من التخصصات الطبية من بينها الأسنان.