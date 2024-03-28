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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الاقتصاد البريطاني يدخل في ركود تقني

صدى البلد

أبقت المملكة المتحدة على قراءة الناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير من 2023 في المراجعة النهائية عند مستويات القراءة السابقة.

ووفقاً لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية الصادرة اليوم الخميس الثامن والعشرين من مارس انكمش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 0.3% في الربع الأخير من العام الماضي وهي نفس مستويات القراءة الأولى.

كما تم تأكيد قراءة الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثالث والتي أظهرت انكماشه بنسبة 0.1% بما يؤكد دخول الاقتصاد مرحلة الركود التقني.

أما عن إجمالي العام الماضي، نما اقتصاد بريطانيا بنحو 0.1%.

وتشير التقديرات إلى أن معدل ادخار الأسر سجل مستويات 10.2% في الربع الأخير، ارتفاعاً من 10.1% في الربع الثالث.

كما كشف التقرير عن انخفاض في قطاع الخدمات والإنتاج بنحو 0.1% و1.1% على الترتيب، فيما تراجع قطاع البناء بنسبة 0.9%.

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