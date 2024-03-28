من المطبخ السوداني.. طريقة سهلة لعمل سلطة "أسود" |شاهد

قدمت الشيف هالة مهدى طريقة عمل سلطة "أسود" عبر برنامج “مطبخ ست الستات”، من تقديم الإعلامية دينا رامز، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”.
المقادير:
باذنجان أسود
زيت
زبدة فول سوداني
جزر مبشور
علبة زبادي
ليمون
فلفل أخضر حار
ملح + فلفل
ثوم
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قدمت الشيف هالة مهدى طريقة عمل سلطة "أسود" عبر برنامج “مطبخ ست الستات”، من تقديم الإعلامية دينا رامز، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”.
المقادير:
باذنجان أسود
زيت
زبدة فول سوداني
جزر مبشور
علبة زبادي
ليمون
فلفل أخضر حار
ملح + فلفل
ثوم
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