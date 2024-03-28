عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ردا على المستشار الألماني.. روسيا تنفي مشاركتها في محادثات لحل الأزمة الأوكرانية

روسيا وألمانيا
روسيا وألمانيا

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن روسيا لا تشارك في المشاورات بشأن حل الأونة في أوكرانيا على مستوى المستشارين الأمنيين، الذين ذكرهم المستشار الألماني أولاف شولتس مؤخرًا.

وقال بيسكوف في مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول حديث المستشار الألماني: "لا، لا يوجد مستشارون روس".

وفي وقت سابق، ردا على سؤال حول أي محادثات محتملة بشأن أوكرانيا، قال المستشار الألماني، إن عددا من الدول، بما في ذلك أوكرانيا، "تناقش حاليا على مستوى المستشارين الأمنيين ما قد يبدو عليه الأمر الذي قد يؤدي إلى عملية السلام". 

وأضاف شولتس أن السلام في أوكرانيا ممكن في أي وقت.

المستشار الألماني يدعو إلى سرعة انضمام دول غرب البلقان للاتحاد الأوروبي

المستشار الألماني يطالب بوقف إطلاق النار بغزة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية

روسيا أوكرانيا الكرملين ديمتري بيسكوف أولاف شولتس المستشار الألماني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ نزلت 30 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض الآن بعد اجتماع الحكومة

«كيلو السكر تراجع 30 جنيه والأزمة انتهت رسميًا»|مفاجأة بعد تحرك الحكومة العاجل

الكهرباء هتقطع 4 ساعات النهارده .. اعرف الأماكن

1000 جنيه|مفاجأة كبرى في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد القفزة الأخيرة

مفاجآت جديدة في واقعة مصرع «صيدلانية طنطا» على يد زوجها

موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة.. بشرى سارة للمتقاعدين

17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لـ تجار الدولار بالسوق السوداء

بعد تصريحات المالية| 3 شروط لصرف منحة عيد الفطر 2024 بهذه الجهات

موضوعات متعلقة

المستشار الألماني يدعو إلى سرعة انضمام دول غرب البلقان للاتحاد الأوروبي

المستشار الألماني يطالب بوقف إطلاق النار بغزة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية

المستشار الألماني: اجتياح رفح سيجعل تحقيق السلام بالشرق الأوسط صعبا جدا

المستشار الألماني يبدأ اليوم جولة للشرق الأوسط تشمل الأردن وإسرائيل

إعلام إسرائيلي: المستشار الألماني يجري زيارة لتل أبيب الأسبوع المقبل

المستشار الألماني: انضمام السويد إلى الناتو يعزز أمن أوروبا والعالم

ترشيحاتنا

منظومة رد الأعباء التصديرية.. 1100 شركة تقدم أوراقها للاستفادة من البرنامج

السنة الأولى لخلاص إسرائيل.. هذا ما وجده العلماء في صحراء "يهودا"

مفصول من الشغل.. التحريات تكشف لغز سقوط شاب من الرابع في الجيزة|تفاصيل

كولر يتفقد ملعب مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

مركز الفلك الدولي يكشف موعد أول أيام عيد الفطر

حدث في 18 رمضان.. وفاة سيف الله المسلول واندلاع العنف بين المسلمين والهندوس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الاتفاق تم خلاص.. إعارة نجم الأهلي لمدة موسم واحد لهذا الفريق بمقابل ضخم

رجل برج الأسد.. المميزات والعيوب وطريقة إختيار شريكة الحياة

كولر اطمأن على بديل المسمار..قرار ناري من السويسري ضد الدوليين قبل لقاء سيمبا

نشرة المرأة و الصحة| إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين عبد العزيز بعد الإنفصال....الملكة رانيا تخطف الأنظار بأناقتها في رمضان

فيديو

أحدهم بسبب غزة والآخر طبيب بـ هارفارد.. مشاهير اعتنقوا الإسلام في 2024

بعد حضورهما إفطار تيك توك السنوي.. نجاة فنان شاب وزوجته من الموت

معندناش واسطة.. حمادة هلال يكشف كواليس مشاركة نجله يوسف في المداح 4| خاص

أصبتُ في كتفي ورجلي.. سمية الخشاب تتقدّم ببلاغ ضد برنامج رامز جلال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ