عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد عمر هاشم: الشورى في الإسلام فريضة

الدكتور أحمد عمر
الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء

أكد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، أن أفضل خلق الله استشار وأخذ الرأي الآخر ليعلم القادة من بعده الرأي والرأي الآخر، لقوله تعالى “وأمرهم شورى بينهم”.

 

وقال أحمد عمر هاشم، خلال تقديمه برنامج “يوميات الرسول”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن الرسول صلى الله عليه وسلم طبق الشورى مع الصحابة وتم اتباع ذلك بعد وفاة نبي الله، مؤكدا أن الشورى في الإسلام فريضة.

 

وتابع عشو هيئة كبار العلماء، أن الحباب بن المنذر صحابي شهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم محمد المشاهد كلها، وكان ذو رأي ومشورة، فأخذ النبي محمد برأيه في بعض المواقف، ليطبق مبدأ الشوري في الإسلام.

 

احمد عمر هاشم هيئة كبار العلماء الرسول صلى الله عليه وسلم نبي الل الحباب بن المنذر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«كيلو السكر تراجع 30 جنيه والأزمة انتهت رسميًا»|مفاجأة بعد تحرك الحكومة العاجل

الكهرباء هتقطع 4 ساعات النهارده .. اعرف الأماكن

تشمل القاهرة الكبرى.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين: تراجع الحرارة وأمطار متوسطة ليلًا

1000 جنيه|مفاجأة كبرى في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد القفزة الأخيرة

مفاجآت جديدة في واقعة مصرع «صيدلانية طنطا» على يد زوجها

موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة.. بشرى سارة للمتقاعدين

حسن المستكاوي يكشف المسؤول عن هزيمة منتخب مصر أمام كرواتيا

مطالبة عاجلة لحسام حسن لإنهاء أزمته مع محمد صلاح

ترشيحاتنا

علي جمعة: تحريم الصلاة في مساجد الأضرحة جهل

بشرى سارة للمصريين| انخفاض في الأسعار يصل لـ 30% في هذا الموعد

أحمد عمر هاشم: الشورى في الإسلام فريضة

أفضل موبايلات Nokia بسعر بسيط في مصر.. 400 جنيه فقط

علام : الكفارات والصدقات والزكاة والفدية وضعها الإسلام لتحقيق التكافل الاجتماعي

المفتي: لا يجوز التهرب من الضرائب ولا دفع الرشوة لإنقاصها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سكر مصنوع في البيت.. تفاصيل مذهلة عن بديل أفضل يحمى من السرطان

تساعد على تخسيس وزنك.. هواوي تفاجئ راغبي الرشاقة بساعة ذكية |ما القصة؟

لن تتوقعه.. شيء يضاف لمخبوزات العيد يحمى من أمراض خطيرة

تعبت من الضغوط..11 حيلة غير تقليدية لعلاج الإجهاد العصبي

فيديو

انخفاض كبير في أسعار اللحوم ومفاجأة بسعر الدواجن

سعر الذهب اليوم

ذروة الموجة الحارة وبيان مهم من وزارة الصحة |فيديو

أحدهم بسبب غزة والآخر طبيب بـ هارفارد.. مشاهير اعتنقوا الإسلام في 2024

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ