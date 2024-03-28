أحمد عمر هاشم: الشورى في الإسلام فريضة

أكد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، أن أفضل خلق الله استشار وأخذ الرأي الآخر ليعلم القادة من بعده الرأي والرأي الآخر، لقوله تعالى “وأمرهم شورى بينهم”.

وقال أحمد عمر هاشم، خلال تقديمه برنامج “يوميات الرسول”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن الرسول صلى الله عليه وسلم طبق الشورى مع الصحابة وتم اتباع ذلك بعد وفاة نبي الله، مؤكدا أن الشورى في الإسلام فريضة.

وتابع عشو هيئة كبار العلماء، أن الحباب بن المنذر صحابي شهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم محمد المشاهد كلها، وكان ذو رأي ومشورة، فأخذ النبي محمد برأيه في بعض المواقف، ليطبق مبدأ الشوري في الإسلام.