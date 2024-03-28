سهرات رمضانية وندوات توعية في أنشطة قصور الثقافة ببورسعيد

يواصل فرع ثقافة بورسعيد تقديم عدد من الأنشطة الثقافية والفنية الرمضانية، والتي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، خلال شهر رمضان، وضمن برامج وزارة الثقافة.

وشهد مركز شباب ستاد بورسعيد سهرة رمضانية وسط إقبال جماهيري، وقدمت بها فرقة أطفال بورسعيد للفنون الشعبية باقة من الفقرات الاستعراضية تصميم وتدريب محمد عشرى منها "شوفت القمر، النوبي، الألعاب الشعبية، جوابي، عيد الأم، الأندلسي، هو وهي، مصر بتكبر،، والنبى يا غزال، حلاوة شمسنا، واختتمت فقراتها باستعراض فطوطة.

كما شهدت الفعاليات ندوة بعنوان "أطفال بلا مأوى" للدكتورة شيرين محمد محمود - مدير إدارة الدفاع الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعى، ناقشت خلالها مفهوم مرحلة الطفولة، وتناولت أسباب التخلي عن الأطفال، والآثار المترتبة على ظاهرة أطفال الشوارع، كما تحدثت عن المبادرات الرئاسية الخاصة بأطفال بلا مأوى التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسات أطفال الشوارع ودورها فى تأهيلهم نفسيا واجتماعيا، والخدمات المقدمة لهم داخل دور الرعاية الاجتماعية.

واحتفالا باليوم العالمي للشعر أقيمت أمسية شعرية، وألقى شعراء الباسلة باقة من القصائد بالفصحى والعامية، وهم طارق علي، أحمد مجدى، أميرة محسن، البحر السيد عبد الفتاح، محمد فاروق، بجانب تنفيذ ورشة فنية للأطفال لتعليم الرسم، وتصميم فانوس رمضان ومظاهر الاحتفال بالشهر الكريم

واستقبل مركز بورسعيد للتدريب المهني محاضرة بعنوان "فضل ليلة القدر" ألقاها الشيخ محمد الحديدي، بينما نفذ بيت ثقافة النصر ببورسعيد ورشة تعليم الخط العربى بدار قد الحياة، ونفذها إبراهيم جبر

وضمن أنشطة إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله، وفرع ثقافة بورسعيد برئاسة جيهان المالكي، عقد بيت ثقافة بورفؤاد ورشة حكي من كتاب "الكاتب والرسام الصغير" لقصة "صوم رمضان"، تتناول الحديث عن الطفل بسام ذو العشر سنوات، ورحلته في تعلم الصيام من سن السابعة، بالإضافة إلى ورشة حكي قدمها بيت ثقافة الهيئة ببورفؤاد.