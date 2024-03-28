عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

سهرات رمضانية وندوات توعية في أنشطة قصور الثقافة ببورسعيد

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

يواصل فرع ثقافة بورسعيد تقديم عدد من الأنشطة الثقافية والفنية الرمضانية، والتي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، خلال شهر رمضان، وضمن برامج وزارة الثقافة.

وشهد مركز شباب ستاد بورسعيد سهرة رمضانية وسط إقبال جماهيري، وقدمت بها فرقة أطفال بورسعيد للفنون الشعبية باقة من الفقرات الاستعراضية تصميم وتدريب محمد عشرى منها "شوفت القمر، النوبي، الألعاب الشعبية، جوابي، عيد الأم، الأندلسي، هو وهي، مصر بتكبر،، والنبى يا غزال، حلاوة شمسنا، واختتمت فقراتها باستعراض فطوطة.

كما شهدت الفعاليات ندوة بعنوان "أطفال بلا مأوى" للدكتورة شيرين محمد محمود - مدير إدارة الدفاع الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعى، ناقشت خلالها مفهوم مرحلة الطفولة، وتناولت أسباب التخلي عن الأطفال، والآثار المترتبة على ظاهرة أطفال الشوارع، كما تحدثت عن المبادرات الرئاسية الخاصة بأطفال بلا مأوى التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسات أطفال الشوارع ودورها فى تأهيلهم نفسيا واجتماعيا، والخدمات المقدمة لهم داخل دور الرعاية الاجتماعية.

واحتفالا باليوم العالمي للشعر أقيمت أمسية شعرية، وألقى شعراء الباسلة باقة من القصائد بالفصحى والعامية، وهم طارق علي، أحمد مجدى، أميرة محسن،  البحر السيد عبد الفتاح، محمد فاروق، بجانب تنفيذ ورشة فنية للأطفال لتعليم الرسم، وتصميم فانوس رمضان ومظاهر الاحتفال بالشهر الكريم

واستقبل مركز بورسعيد للتدريب المهني محاضرة بعنوان "فضل ليلة القدر" ألقاها الشيخ محمد الحديدي، بينما نفذ بيت ثقافة النصر ببورسعيد ورشة تعليم الخط العربى بدار قد الحياة، ونفذها إبراهيم جبر

وضمن أنشطة إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله، وفرع ثقافة بورسعيد برئاسة جيهان المالكي، عقد بيت ثقافة بورفؤاد ورشة حكي من كتاب "الكاتب والرسام الصغير" لقصة "صوم رمضان"، تتناول الحديث عن الطفل بسام ذو العشر سنوات، ورحلته في تعلم الصيام من سن السابعة، بالإضافة إلى ورشة حكي قدمها بيت ثقافة الهيئة ببورفؤاد.

فرع ثقافة بورسعيد الأنشطة الثقافية والفنية الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني برامج وزارة الثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تشمل القاهرة الكبرى.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين: تراجع الحرارة وأمطار متوسطة ليلًا

مفاجآت جديدة في واقعة مصرع «صيدلانية طنطا» على يد زوجها

بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق الجامعات 2024.. ومفاجأة حول تطبيق نظام التحسين مرة أخرى.. وأستاذ جامعي لـ«صدى البلد»: الالتحاق بهذه الكليات يوفر فرص عمل ذهبية قبل التخرج

بعد تصريحات المالية| 3 شروط لصرف منحة عيد الفطر 2024 بهذه الجهات

الاتفاق تم خلاص.. إعارة نجم الأهلي لمدة موسم واحد لهذا الفريق بمقابل ضخم

مطالبة عاجلة لحسام حسن لإنهاء أزمته مع محمد صلاح

17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لـ تجار الدولار بالسوق السوداء

شوبير يكشف مفاجأة مدوية عن إمام عاشور بعد إصابته .. تفاصيل

ترشيحاتنا

فرنسا.. البرلمان يؤيد مشروع قانون لوقف التمييز على أساس تسريحة الشعر

بسمة وهبة تحرج آيتن عامر بسبب زوجة واحدة لا تكفي: أنتِ مش مراعية رمضان

اتأسفت كتير .. آيتن عامر : معنديش مانع أبقى زوجة تانية

رغم الاتفاق على الرحيل.. كهربا الأول في ترتيب مهاجمي الأهلي والثالث مفاجأة

بث مباشر.. صلاة عشاء وتراويح الليلة التاسعة عشرة من رمضان 2024 بالحرمين

اجتماع طارئ لمجلس "الناتو – أوكرانيا" بعد الهجمات الروسية على منشآت الطاقة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكحك بالعجوة والملبن زي المحلات

سكر مصنوع في البيت.. تفاصيل مذهلة عن بديل أفضل يحمى من السرطان

تساعد على تخسيس وزنك.. هواوي تفاجئ راغبي الرشاقة بساعة ذكية |ما القصة؟

لن تتوقعه.. شيء يضاف لمخبوزات العيد يحمى من أمراض خطيرة

فيديو

انخفاض كبير في أسعار اللحوم ومفاجأة بسعر الدواجن

سعر الذهب اليوم

ذروة الموجة الحارة وبيان مهم من وزارة الصحة |فيديو

أحدهم بسبب غزة والآخر طبيب بـ هارفارد.. مشاهير اعتنقوا الإسلام في 2024

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ