الحرب على غزة.. فرنسا تعلن دعم الأونروا بـ30 مليون يورو

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الخميس أن باريس ستقدم أكثر من 30 مليون يورو لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة هذا العام لدعم عملياتها وسط الحرب المدمرة في غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية كريستوف لوموان للصحفيين: “وسوف نقوم بتقديم مساهماتنا مع ضمان استيفاء الشروط اللازمة للأونروا للقيام بمهامها بروح خالية من التحريض على الكراهية والعنف.”

ولم يذكر متى سيتم سداد الدفعة التالية للوكالة. ووفقا للجدول الفصلي المعتاد، من المقرر أن يتم صرف الشريحة التالية في أبريل.

في غضون ذل، قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الكويت سلمت مساهمتها السنوية بقيمة مليوني دولار لوكالة الأونروا.

وذكرت الأونروا أنها تملك ما يكفي من المال لإدارة عملياتها حتى نهاية مايو المقبل بعدما علّق كثير من المانحين تمويلهم للوكالة.

وتقدم الأونروا الدعم والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية المحتلة وفي المنطقة على النطاق الأوسع.