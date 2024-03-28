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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

خالد نور وولده نور خالد الحلقة 4..شيكو يثبت نسبه لكريم محمود عبدالعزيز

خالد نور وولده نور
خالد نور وولده نور خالد

شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل خالد نور وولده نور خالد الكثير من المواقف الكوميدية التى تجمع كريم محمود عبد العزيز بشيكو.

وبدأت الحلقة بعمل شيكو وكريم محمود عبد العزيز تحليل DNA ويفاجىء كريم بإجابية التحليل فيما يؤكد نسبه لشيكو ويصبح ابنه رسميا وسط ذهول من كريم عبد العزيز

 

وشهدت الحلقة الكثير من المشاهد الكوميدية بين شيكو وشريف رمزي نظرا لفرحته لعودته لوالده كريم محمود عبد العزيز واقنع شريف رمزي شيكو بعد الحديث عن الأمر لحين معرفة كيف حدث ذلك وماذا فعل الانفجار فى هذه العائلة.

 

مسلسل "خالد نور وولده نور خالد"، كوميدي حيث يعمل "علي" ميكانكي سيارات ويعول شقيقه الأصغر الذي يورط نفسه وشقيقه في الكثير من المشاكل الكبري حيث يضطر لدخول السجن أحيانا ومرة أخري لمُستشفي الأمراض النفسية وغيرها من المطبات اليومية والأزمات التي يقع فيها بدون حساب وسوء تقدير.  

مُسلسل "خالد نور وولده نور خالد" بطولة شيكو، كريم محمود عبد العزيز، آية سماحة، دنيا ماهر، شريف رمزي، وآخرين..، من تأليف أحمد عبد الوهاب، كريم سامي، وإخراج خالد مرعي.

مسلسل “ خالد نور ووالده نور خالد ” فى إطار 15 حلقة ، عبر مجموعة قنوات mbc مصر ، ومنصة شاهد .

خالد نور وولده نور خالد مسلسل خالد نور وولده نور خالد كريم محمود عبد العزيز شيكو

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