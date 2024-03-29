هشام ماجد: مصطفى غريب شاطر وكان دوره أقل من كده في المسلسل

علق الفنان هشام ماجد على مقارنة بين مهنة الهندسة والتمثيل قائلاً: "من صغري نفسي ابقى مشهور كنت بتفرج على اللاعيبة والممثلين واقول نفسي ابقى مؤثر اوي، واكتشفت موضوع التمثيل متأخر ودخلت هندسة، ومكنتش محتاج التمثيل ماديًا، المهندس بيبقى شايف نفسه فوق الناس، رغم ان هما ناس عادية جدًا، وفيه مهندسين تعبانين واغبياء،

وقال هشام ماجد، خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "مصطفى غريب شاطر وبيستغل الفرص الحلوة، وكان دوره صغير وعمل لنفسه مساحة كبيرة، وعدد مشاهده كانت اقل من كده، وابتدى يطلع لزمات وسكة للدور، والاستاذ خالد وشيرين سابوه يعمل كده".



برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً خلال شهر رمضان، في الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.