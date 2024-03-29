رضا حجازي وطارق شوقي في عزاء نائب وزير التربية والتعليم بمسجد الشرطة|صور

يقام الآن عزاء الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد .

وحضر العزاء عدد من رجال التعليم في مصر ، على رأسهم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم السابق ، وعمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم ، و الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم ، وشادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.

وفاة الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم

وكان قد توفي الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، وأستاذ التصميم الميكانيكي والإنتاج بكلية الهندسة جامعة القاهرة ، وذلك إثر وعكة صحية نقل بسببها إلى مستشفى دار افؤاد وتم احتجازه في العناية المركزة .

وأصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلا أكد خلاله أنه ينعي هو وكافة العاملين بالوزارة ببالغ الحزن والأسى الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني الذي وافته المنية اليوم بعد أزمة صحية تعرض لها خلال الأيام الماضية.

وقال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : أن الدكتور محمد مجاهد، رحمة الله عليه، كان رجلا وطنيا ونموذجا للتفاني والإخلاص في العمل، وحقق العديد من الإنجازات في تطوير قطاع التعليم الفني وتحسين صورته وتعزيز دوره في خدمة الصناعة وسوق العمل عبر تقوية الشراكات الدولية في تطوير التعليم الفني ونقل التجارب الناجحة إلي مصر.

عزاء نائب وزير التربية والتعليم بمسجد الشرطة

عزاء نائب وزير التربية والتعليم بمسجد الشرطة

عزاء نائب وزير التربية والتعليم بمسجد الشرطة

عزاء نائب وزير التربية والتعليم بمسجد الشرطة

عزاء نائب وزير التربية والتعليم بمسجد الشرطة