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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير التعليم يستقبل المعزين في وفاة نائبه.. ويؤكد: كان رجلا مخلصا

رضا حجازي في عزاء
رضا حجازي في عزاء نائب وزير التعليم اليوم

حرص الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على الوقوف على مدخل قاعة عزاء الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، لإستقبال المعزين بنفسه بجوار أهل الفقيد، نظرا لعلاقته المقربة به حيث كان يعتبره صديقه المقرب .

وتقدم رضا حجازي، لأسرة الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني بخالص العزاء والمواساة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وعبر وزير التربية والتعليم، عن خالص حزنه على فقد صديقه الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم، قائلا: الدكتور محمد مجاهد، رحمة الله عليه، كان رجلا وطنيا ونموذجا للتفاني والإخلاص في العمل، وحقق العديد من الإنجازات في تطوير قطاع التعليم الفني وتحسين صورته وتعزيز دوره في خدمة الصناعة وسوق العمل عبر تقوية الشراكات الدولية في تطوير التعليم الفني ونقل التجارب الناجحة إلي مصر.

وشيعت جنازة الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، من مسجد الحصري بـ6 أكتوبر،  الأربعاء الماضي ، عقب صلاة الظهر. 

وجاءت وفاة الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إثر وعكة صحية نقل بسببها إلى مستشفى دار افؤاد وتم احتجازه في العناية المركزة.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد مجاهد كان نائبا لوزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني منذ عام 2018 ، وهو في الاصل أستاذ التصميم الميكانيكي بكلية الهندسة جامعة القاهرة منذ عام 1990.

وحصل الدكتور محمد مجاهد على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الهندسية عام 1990، وجائزة التفوق في العلوم الهندسية عام 2000، وجائزة الدولة التقديرية في العلوم التكنولوجية المتقدمة عام 2016 ، ونشر العديد من الأبحاث في المحافل الدولية ، وأشرف على عشرات الرسائل العلمية – قدم عشرات الاستشارات الهندسية لخدمة الصناعة المصرية ، وشغل العديد من المناصب بكلية الهندسة جامعة القاهرة.

وكان الدكتور محمد مجاهدأمينا للجنة قطاع التعليم الهندسي منذ 2008 وحتى 2018 حينما تم اختياره لمنصب نائب الوزير لشئون التعليم الفني، وكان قد ساهم في إنشاء عدد من المجمعات التكنولوجية المتكاملة التي تعمل بنظام 3 +2 +2 وتنتهى بمنح درجة البكالوريوس في التكنولوجيا ومن أهم هذه المجمعات مجمع دمو بالفيوم والذى أنشأ بالتعاون مع إقليم ايميليا رومانيا الإيطالي ويعمل بمناهج مناظرة لمناهج التعليم الفني في دول الاتحاد الأوروبي.

رضا حجازي في عزاء نائب وزير التعليم اليوم
رضا حجازي في عزاء نائب وزير التعليم اليوم
رضا حجازي في عزاء نائب وزير التعليم اليوم
رضا حجازي في عزاء نائب وزير التعليم اليوم
رضا حجازي في عزاء نائب وزير التعليم اليوم
رضا حجازي في عزاء نائب وزير التعليم اليوم

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