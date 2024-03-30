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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

صدى البلد

تقام اليوم السبت العديد من المباريات الهامة بالدوريات المختلفة بعد انتهاء فترة التوقف الدولي المقررة للمنتخبات.

إليك جدول مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة لها:

**مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة:**
- مازيمبي X بيترو أتلتيكو – الساعة 3 عصرًا على قناة beIN Sports HD 6.
- يانج أفريكانز X صن داونز – الساعة 8 مساءً على قناة beIN Sports HD 6.
- الترجي X أسيك ميموزا – الساعة 11 مساءً على قناة beIN Sports HD 6.

**مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة:**
- نيوكاسل يونايتد X وست هام يونايتد – الساعة 2:30 ظهرًا على قناة beIN Sports HD 1.
- بورنموث X إيفرتون – الساعة 5 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 1.
- تشيلسي X بيرنلي – الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 2.
- نوتينجهام فورست X كريستال بالاس – الساعة 5 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 2.
- شيفيلد يونايتد X فولهام – الساعة 5 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 3.
- توتنهام هوتسبير X لوتون تاون – الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.
- أستون فيلا X وولفرهامبتون – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 2.
- برينتفورد X مانشستر يونايتد – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.

**مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة:**
- خيتافي X إشبيلية – الساعة 3 عصرًا على قناة beIN Sports HD 3.
- ألميريا X أوساسونا – الساعة 5:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 3.
- فالنسيا X ريال مايوركا – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 3.
- برشلونة X لاس بالماس – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 3.

**مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة:**
- نابولي X أتالانتا – الساعة 1:30 ظهرًا على قناة AD SPORTS Premium 1.
- جنوى X فروسينوني – الساعة 4 عصرًا على قناة AD SPORTS Premium 1.
- تورينو X مونزا – الساعة 4 عصرًا على قناة AD SPORTS Premium 2.
- لاتسيو X يوفنتوس – الساعة 7 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1.
- فيورنتينا X ميلان – الساعة 9:45 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1.

**مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة:**
- لايبزيج X ماينز 05 – الساعة 4:30 عصرًا على قناة beIN Sports HD 8.
- آينتراخت فرانكفورت X يونيون برلين – الساعة 4:30 عصرًا على قناة beIN Sports HD 9.
- بايرن ميونخ X بوروسيا دورتموند – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.

 

**مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة:**
- ميتز X موناكو – الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 4.
- ليون X ستاد ريمس – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 4.

**مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة:**
- الهلال X الشباب – الساعة 9 مساءً على قناة 1 SSC HD.
- النصر "كريستيانو رونالدو" X الطائي – الساعة 9 مساءً على قناة 2 SSC HD.
- الوحدة X الفتح – الساعة 9 مساءً على قناة 3 SSC HD.
- الرياض X أبها – الساعة 9 مساءً على قناة 4 SSC.

التوقف الدولى الدوري الإنجليزي دورى أبطال إفريقيا فترة التوقف الدولي شيفيلد يونايتد

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