تقام اليوم السبت العديد من المباريات الهامة بالدوريات المختلفة بعد انتهاء فترة التوقف الدولي المقررة للمنتخبات.
إليك جدول مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة لها:
**مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة:**
- مازيمبي X بيترو أتلتيكو – الساعة 3 عصرًا على قناة beIN Sports HD 6.
- يانج أفريكانز X صن داونز – الساعة 8 مساءً على قناة beIN Sports HD 6.
- الترجي X أسيك ميموزا – الساعة 11 مساءً على قناة beIN Sports HD 6.
**مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة:**
- نيوكاسل يونايتد X وست هام يونايتد – الساعة 2:30 ظهرًا على قناة beIN Sports HD 1.
- بورنموث X إيفرتون – الساعة 5 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 1.
- تشيلسي X بيرنلي – الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 2.
- نوتينجهام فورست X كريستال بالاس – الساعة 5 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 2.
- شيفيلد يونايتد X فولهام – الساعة 5 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 3.
- توتنهام هوتسبير X لوتون تاون – الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.
- أستون فيلا X وولفرهامبتون – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 2.
- برينتفورد X مانشستر يونايتد – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.
**مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة:**
- خيتافي X إشبيلية – الساعة 3 عصرًا على قناة beIN Sports HD 3.
- ألميريا X أوساسونا – الساعة 5:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 3.
- فالنسيا X ريال مايوركا – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 3.
- برشلونة X لاس بالماس – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 3.
**مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة:**
- نابولي X أتالانتا – الساعة 1:30 ظهرًا على قناة AD SPORTS Premium 1.
- جنوى X فروسينوني – الساعة 4 عصرًا على قناة AD SPORTS Premium 1.
- تورينو X مونزا – الساعة 4 عصرًا على قناة AD SPORTS Premium 2.
- لاتسيو X يوفنتوس – الساعة 7 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1.
- فيورنتينا X ميلان – الساعة 9:45 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1.
**مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة:**
- لايبزيج X ماينز 05 – الساعة 4:30 عصرًا على قناة beIN Sports HD 8.
- آينتراخت فرانكفورت X يونيون برلين – الساعة 4:30 عصرًا على قناة beIN Sports HD 9.
- بايرن ميونخ X بوروسيا دورتموند – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.
**مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة:**
- ميتز X موناكو – الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 4.
- ليون X ستاد ريمس – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 4.
**مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة:**
- الهلال X الشباب – الساعة 9 مساءً على قناة 1 SSC HD.
- النصر "كريستيانو رونالدو" X الطائي – الساعة 9 مساءً على قناة 2 SSC HD.
- الوحدة X الفتح – الساعة 9 مساءً على قناة 3 SSC HD.
- الرياض X أبها – الساعة 9 مساءً على قناة 4 SSC.