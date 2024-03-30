تقام اليوم السبت العديد من المباريات الهامة بالدوريات المختلفة بعد انتهاء فترة التوقف الدولي المقررة للمنتخبات.

إليك جدول مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة لها:

**مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة:**

- مازيمبي X بيترو أتلتيكو – الساعة 3 عصرًا على قناة beIN Sports HD 6.

- يانج أفريكانز X صن داونز – الساعة 8 مساءً على قناة beIN Sports HD 6.

- الترجي X أسيك ميموزا – الساعة 11 مساءً على قناة beIN Sports HD 6.

**مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة:**

- نيوكاسل يونايتد X وست هام يونايتد – الساعة 2:30 ظهرًا على قناة beIN Sports HD 1.

- بورنموث X إيفرتون – الساعة 5 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 1.

- تشيلسي X بيرنلي – الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 2.

- نوتينجهام فورست X كريستال بالاس – الساعة 5 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 2.

- شيفيلد يونايتد X فولهام – الساعة 5 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 3.

- توتنهام هوتسبير X لوتون تاون – الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.

- أستون فيلا X وولفرهامبتون – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 2.

- برينتفورد X مانشستر يونايتد – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.

**مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة:**

- خيتافي X إشبيلية – الساعة 3 عصرًا على قناة beIN Sports HD 3.

- ألميريا X أوساسونا – الساعة 5:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 3.

- فالنسيا X ريال مايوركا – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 3.

- برشلونة X لاس بالماس – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 3.

**مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة:**

- نابولي X أتالانتا – الساعة 1:30 ظهرًا على قناة AD SPORTS Premium 1.

- جنوى X فروسينوني – الساعة 4 عصرًا على قناة AD SPORTS Premium 1.

- تورينو X مونزا – الساعة 4 عصرًا على قناة AD SPORTS Premium 2.

- لاتسيو X يوفنتوس – الساعة 7 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1.

- فيورنتينا X ميلان – الساعة 9:45 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1.

**مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة:**

- لايبزيج X ماينز 05 – الساعة 4:30 عصرًا على قناة beIN Sports HD 8.

- آينتراخت فرانكفورت X يونيون برلين – الساعة 4:30 عصرًا على قناة beIN Sports HD 9.

- بايرن ميونخ X بوروسيا دورتموند – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.

**مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة:**

- ميتز X موناكو – الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 4.

- ليون X ستاد ريمس – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 4.

**مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة:**

- الهلال X الشباب – الساعة 9 مساءً على قناة 1 SSC HD.

- النصر "كريستيانو رونالدو" X الطائي – الساعة 9 مساءً على قناة 2 SSC HD.

- الوحدة X الفتح – الساعة 9 مساءً على قناة 3 SSC HD.

- الرياض X أبها – الساعة 9 مساءً على قناة 4 SSC.