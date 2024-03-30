عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس جهاز العبور الجديدة يلتقي سكان المدينة لمناقشة مقترحاتهم

صدى البلد

التقى الدكتور أحمد اسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، بعدد من السكان بالحيين الثالث عشر والرابع عشر بالمدينة، للاستماع إلى مقترحاتهم وشكاواهم، وذلك في إطار الحرص على التواصل الدائم والمباشر مع سكان المدينة.

وخلال اللقاء عرض ممثلو السكان مشاكلهم وتم مناقشة الحلول المتاحة لها، ومنها عدم توصيل الغاز للوحدات في الوقت الحالي، وتم التوضيح أن تركيب الغاز للوحدات يتوقف على نسبة الإشغال بكل عمارة، وذلك بناء على الرأى الفنى للشركة المشغلة.

وكذلك تم عرض مشكلة المواصلات، والتوجيه بزيادة الأتوبيسات لنقل حركة السكان بالحي، كما تم مناقشة مشكلة الإشغالات، حيث تم توجيه الإدارات المعنية باتخاذ الإجراءات الصارمة من غلق وتشميع في حالة مخالفة النشاط، وإلغاء التخصيص في حالة المخالفة مرة أخرى، وتم إطلاع السكان على الإجراءات التي قام بها الجهاز مع السلطات المختصة حيال ذلك.

وأوضح الدكتور أحمد اسماعيل جبر، أنه تم مخاطبة الجهات الخدمية لتشغيل المباني الخدمية التي تم الانتهاء من تنفيذها بالمنطقة، مثل استكمال تشغيل المدارس التي تم استلامها من خلال وزارة التربية والتعليم، وتشغيل المراكز الطبية التي تم استلامها من خلال وزارة الصحة.

وأكد رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أنه  يتواصل مع الجهات الخدمية لسرعة تشغيل الخدمات لتلبيه احتياجات المواطنين.

وفي ختام اللقاء، توجه رئيس الجهاز، بالشكر للسكان على تعاونهم في توضيح المشكلات، ومحاولة عرض حلول لها، على أن يكون هناك تواصل دوري مع السكان للمساعدة في حل جميع المشاكل التي تستحدث، وتحقيق الدور التنموي الذي ينشده جهاز المدينة في توفير الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين بالمدينة.

وفي سياق متصل، شهد الدكتور أحمد اسماعيل جبر، ومسئولو الجهاز، اصطفاف معدات شركة النظافة في المدينة، حيث اطمأن على حالة عدد من المعدات بمختلف أنواعها، ومدى قدرتها على تلبية احتياجات المدينة، وتحقيق المستوى المطلوب من النظافة.

وتضمن الاصطفاف معدات تشمل ( ٥ جرارات فرشة - ١١ لودر - سيارة كنس - ٨ سيارات قلاب سعة ١٢ مترا - ٩ سيارات سعة 6 أمتار - ٤ سيارات تنك مياه مزودة بطلمبة شفط وطرد - ٥ سيارات مكابس سعة ١٨ مترا - ٩ سيارات قلاب سعة 3 أمتار ).

وأكد رئيس الجهاز، على فريق العمل وإدارة الشركة ضرورة القضاء على أى ظواهر تضر بالمظهر العام للمدينة، وبذل القدر الكافى من الجهد للحفاظ على مستوى النظافة بها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 3 جنيهات| مفاجأة غير متوقعة في سعر الدولار رسميًا الآن بالبنوك

700 جنيه زيادة|الذهب يخالف التوقعات بشكل مفاجئ.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

فتاة البراجيل حست بالذنب| قصة انتحـ ار رحاب ضحية صراع الحب.. تفاصيل

شوبير يصنع التاريخ .. حسن المستكاوي يشيد بأداء لاعبي الأهلي أمام سيمبا

صرفت ملايين على النادي ووالدي بيعمل مشاكل.. أمير مرتضى منصور يكشف أسرار وكواليس عن الزمالك

الحق اشتري سيارة قبل هذا الموعد..عضو مجلس إدارة شعبة السيارات يكشف أفضل توقيت

30 جنيهًا| تراجع أسعار الدواجن بشكل ملحوظ.. وهذا ثمن كرتونة البيض الأحمر

تم تطبيقها رسميا.. حقيقة صرف معاشات شهر أبريل 2024 بزيادة جديدة

ترشيحاتنا

مدبولي: نمو الاقتصاد المصري يعتمد على القطاعات الإنتاجية

عقوبة إيقاف جديدة نتظر الزمالك بسبب باتشيكو.. اعرف الحكاية

جارديان: أزمة الحريديم تهدد نتنياهو.. وحزب شاس: تنمر على طلاب التوراة

رغم الاستبعاد.. عبد الله السعيد وناصر ماهر يطلبان الانضمام لمعسكر الزمالك.. لماذا؟

القضاء على بعبع الثانوية العامة| مفاجآت سارة للمصريين في رحلة تطوير المناهج والتعليم خلال فترة السيسي الثالثة

تقارير: وزراء الليكود يطالبون بالمرونة في صفقة التبادل.. ونتنياهو وجالانت يرفضان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة خالد سليم تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

منتصر زيتون: القرار رقم 9 معوق لاستيراد السيارات ويجب النظر فيه وتوفير الدولار

5 أطعمة غير متوقعة لصحة الكلى يجب عليك تناولها يوميا

سفرة رمضان| طريقة عمل البطاطس المحشية

فيديو

الشقة نحس.. نجل فؤاد المهندس يكشف عن مفاجأة بعد احتراق منزل والده بالزمالك

محمود الحديني يحكي لـ«صدى البلد» سر عودته بعد غياب 12 عامًا عن التمثيل

أغرب حالة بالعالم .. رجل يتزوج سيدتين برأسين وجسم واحد

هلا السعيد: فتحي عبد الوهاب إضافة مميزة لـ المداح 4| خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

اﻟﻤﺰﻳﺪ