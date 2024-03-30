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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس المتهم بإطلاق الرصاص على سائق وإنهاء حياته فى مشاجرة بشبرا الخيمة

متهم
متهم

أمرت جهات التحقيق بشبرا الخيمة بحبس المتهم بإطلاق الرصاص على سائق ووفاته فى مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب ، كما أمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.


وتلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من العقيد محمد مندور رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا الخيمة، بحدوث مشاجرة ووجود شاب متوفي بطلق نارى.
 

كشفت التحريات بقيادة المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم اول شبرا الخيمة، حدوث مشادة كلامية بين، طرف أول المتهم ويدعى "كريم" وشهرته "معزة"، سائق، وطرف ثانى المجنى عليه سائق،  تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب الخلاف علي أولوية تحميل الركاب، بمنطقة المنشية دائرة القسم، قام خلالها الطرف الأول بإطلاق عيار نارى من بندقية خرطوش أدى الي وفاة المجنى عليه في الحال متأثرا باصابته.
 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح النارى المستخدم في الواقعة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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