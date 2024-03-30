طارق علام يكشف عن سر نجاح "كلام من ذهب"

كشف الإعلامي طارق علام، لأول مرة عن رسائل ربانية خاصة تصل إليه قبل وقوع الحادثة، حيث علم بوفاة والدته قبلها بساعات وجاء له تفاصيل الوفاة، وتكرر معه الامر في وفاة شقيقته الكبرى امه الثانية، لافتا إلى أن هذه الرسائل تاتي له في اختيار حالات بنفسها في تصوير برنامج كلام من دهب .

وأكد الإعلامي طارق علام في برنامج (كلم ربنا مع أحمد الخطيب) على الراديو 9090، انه يتيم منذ الصغر وانه يشعر ان ربنا دائما ما يريه المستقبل، لافتا إلى أنه من أصعب اللحظات التي مرت بحياته، وكلم فيها ربنا، قال الإعلامي طارق علام، إنه لا ينسى اللحظات الصعبة التي مرت عليه مرتين بنفس السيناريو، المرة الأولي بعد وفاة والدته، والمرة الثانية بعد وفاة شقيقته.

وأضاف علام أنه دائم الكلام مع الله، وأن الكلام مع الله ومراعاة الله في عمله، كانت سبب نجاحه بشكل كبير في برنامجه التلفزيوني الشهير "كلام من دهب"، موضحا أن معظم الفائزين بالبرنامج كانوا من البسطاء ومن يستحقون الجائزة عن جدارة.

وتابع قائلا: الانسان محتاج يتكلم مع ربنا في كل أموره.. ويراعي ربنا في كل شؤونه، ويكون لربنا نصيب من كل حاجة في حياة الإنسان.

وأشاد الإعلامي طارق علام ببرنامج (كلم ربنا مع أحمد الخطيب) على الراديو 9090، وقال إنه يحتوي على فكرة فلسفية عميقة، ويكشف عمق العلاقة بين الانسان من خلال رصد المواقف الصعبة التي مر بها الانسان ولجأ فيها إلى الله وكلمه وناجاه.