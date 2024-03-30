في حفل إفطار مستقبل وطن .. تكريم الأمهات المثاليات بالأقصر برحلات عمرة

شارك محافظ الأقصر المستشار مصطفى الهم بحفل إفطار حزب مستقبل وطن السنوي تحت عنوان «مائدة وطن واحد»، والذي ضم الألآف من كبار السن والأيتام والأسر الأولى بالرعاية.

جاء ذلك الدكتور محمد العماري أمين الحزب، والنائب وائل زكريا امين مساعد الحزب، ومحمد عمران أمين التنظيم وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، بجانب النائبة أماني الشعولي أمينة المرأة، والنائب بهجت الصن، ووفد من الكنيسة والأزهر، بالإضافة لقيادات الحزب وحجاج مرتضى امين الإعلام بالحزب، ومسؤولي الأمانات بالمراكز المختلفة.

وقال الدكتور محمد العماري أمين الحزب أن المائدة تأتي في إطار دور حزب مستقبل وطن، في إقامة الفعاليات المختلفة التي تخدم المواطنين خاصة الأسر الأولى بالرعاية بمختلف مراكز المحافظة.

وأضاف محمد عمران أمين التنظيم بالحزب، أن المائدة ضمت أطياف مختلفة من أهالي الأقصر، وتهدف للحماية الإجتماعية للأسر الأكثر احتياجا، وأن المشاركة المجتمعية كانت السمة البارزة للمائدة.

وفي نهاية الحفل تم تكربم 5 من الأمهات المثاليات برحلات عمرة تقديرا لدورهن البارز في الحياة المجتمعية بالمحافظة.