أحمد موسى عن الولاية الجديدة للرئيس: نستكمل مسيرة التنمية بقيادة السيسي

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن استعدادات تأدية الرئيس السيسي لليمين الدستورية بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم الثلاثاء المقبل.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" بداية الولاية الجديدة للرئيس السيسي 3 أبريل المقبل ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي بنى مصر خلال 10 سنوات والرئيس أنجز الكثير خلال فترة قصيرة ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" لازم المواطن يتباهى بما تم تحقيقه في الدولة المصرية من إنجازات خلال الـ 10 سنوات الماضية ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" في الـ 6 سنوات المقبلة نأمل أن يكون فيها المواطن أولا والصحة والتعليم أولا وفي الـ 6 سنوات المقبلة نستكمل مسيرة التنمية في مصر بقيادة السيسي".