سياسيون وصحفيون وإعلاميون وكبار القراء في عزاء الشيخ سعد النمر العدوي

أقيم عزاء الشيخ سعد النمر العدوي قارئ الإذاعة والتلفزيون في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين وحضره عدد كبير من الشخصيات العامة والسياسيين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ من بينهم المستشار بهاء أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ والدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد الأسبق والدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد وعصام شيحة وئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والنواب عبدالعزيز النحاس ومحمد عبدالعليم داوود وطارق تهامي.
كما حضر عشرات الصحفيين على رأسهم خالد البلشي نقيب الصحفيين وعلي حسن رئيس مجلسي الادارة والتحرير بوكالة أنباء الشرق الأوسط وعدد من الإعلاميين ومقدمي البرامج بالإذاعة والتلفزيون ورجال الأزهر الشريف ، كما حضر عدد كبير من المقرئين تقدمهم الشيخ محمود الخشت نقيب القراء وتبارى القراء والمبتهلين في قراءة القرآن والابتهالات في ليلة محمدية أثنى عليها الحضور .
الشيخ سعد النمر العدوي خريج الأزهر وحفظ القرآن الكريم منذ صغره ودخل عالم التلاوة والابتهالات في شبابه، وتم اعتماده في الإذاعة والتلفزيون منذ أكثر من ٤٠ عاماً وكان شريكا أساسيا في تقديم الابتهالات او قراءة القرآن عند نقل صلاة الفجر على الهواء من الحسين أو السيدة زينب طوال شهر رمضان على مدى سنوات طويلة .
كما سافر الشيخ سعد النمر العدوي عدة دول ضمن بعثات الأزهر حول العالم خلال رمضان وأصبح له مريدون من جنسيات مختلفة في عدة دول ينتظرونه كل عام .
توفي الشيخ سعد النمر الخميس الماضي داخل مستشفى العاصمة بالدقي اثر إصابته بأزمة صحية استدعت نقله للرعاية المركزة .
والراحل والد الزميلين نهلة ومحمد النمر الصحفيين بجريدة الوفد، وصهر الكاتب الصحفي خالد إدريس.