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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل هجوم زعيم المعارضة الإسرائيلية على نتنياهو وحكومته.. فيديو

نتنياهو
نتنياهو

تحدثت دانا أبو شمسية مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، عن هجوم زعيم معارضة الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد على حزومة بنيامين نتنياهو قوله بأنها فشلت في استعادة المحتجزين من قطاع غزة على مدار 6 شهور.

وقالت "أبو شمسية"، في مداخلة عبر "جولة المراسلين"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، من تقديم الإعلامي حساني بشير: "التطور الملحوظ في هذا التصريح هو أنه جاء بناءً على التحرك في الشارع الإسرائيلي، وخاصة أن هذا التصريح من زعيم المعارضة الإسرائيلي لابيد كان قد ظهر بعد تظاهرات عديدة في القدس وتل أبيب وحيفا وبئر السبع وغيرها والتطور من قبل الشرطة الإسرائيلية في التعامل بالعنف والقوة مع المتظاهرين".

وأضافت: "وحسب بيان الشرطة الإسرائيلية، فقد اعتقل 16 من المتظاهرين بحجة إغلاقهم للشوارع العامة، وكان هناك بالفعل إغلاق لشوارع مركزية عدة وتحديدا في القدس وتل أبيب، كذلك الحال، كان هنالك بعض التسريبات على وسائل الإعلام الإسرائيلية وتحديدا هارتس التي قالت إن هناك خطوات مدروسة تقوم بها حركات الاحتجاج داخل إسرائيل وأولها اليوم بوضع خيام قبالة الكنيست في غرب القدس المحتلة للاحتجاج والضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل قبول صفقة تبادل جديدة". 
 

الاحتلال الاسرائيلي قطاع غزة غزة زعيم معارضة الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو

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