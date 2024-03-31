قبل إجراء عملية الفتق.. نتنياهو يعقد مؤتمرًا صحفيًا مهمًا.. الليلة

يعقد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤتمرًا صحفيًا في مكتبه بالقدس الليلة، قبل العملية الجراحية المقرر أن يخضع لها.

وسيكون هذا أول مؤتمر صحفي له منذ أكثر من شهر، وفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأعلن مكتبه أنه سيخضع لعملية جراحية لإزالة فتق، الليلة بعد اجتماع مجلس الوزراء الحربي.







وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أوضح المكتب أن نتنياهو سيكون تحت التخدير الكامل خلال العملية.

وتم اكتشاف الفتق أثناء الفحص الدوري الليلة الماضية.

وسيتولى وزير العدل ياريف ليفين، وهو نائب رئيس الوزراء، مهام نتنياهو بشكل مؤقت.