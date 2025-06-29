قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محفظو القرآن وآخرون.. الفئات المستحقة للمعاش من العمالة غير المنتظمة
آي صاغة: الذهب يتراجع في الأسواق المحلية والعالمية
زيادة معاشات شهر يوليو 2025 رسميا .. الموعد وقيمة الزيادة الجديدة
بعد 30 يونيو .. تشريعات الحسم في مواجهة حرب الشائعات وخطاب الكراهية
بعد انتزاع دوري أبطال أفريقيا.. الزمالك يضع عينه على العالمية
هل يجوز صيام يوم عاشوراء منفردا دون تاسوعاء؟.. الإفتاء تجيب
أسعار الذهب في مصر اليوم .. وعيار 21 يسجل انخفاضا مفاجئا
تشكيل باريس سان جيرمان أمام إنتر ميامي بكأس العالم للأندية
هانت وانت أدها|رسائل تشجيعية وحلويات للطلاب بمحيط لجان الثانوية العامة بمصر الجديدة
شيكابالا وقرار الاعتزال.. الزمالك يحسم الجدل!
مسئول روسي: بوتين وترامب قد يعقدا اجتماعا في أي لحظة
منتخب مصر يتوج بذهبية بطولة إفريقيا لسلاح الشيش رجال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

فيديوهات خادشة.. القبض على صانع محتوى شهير بالقاهرة

البلوجر المتهم
البلوجر المتهم
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط صانع محتوى بالقاهرة لقيامه بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة وبثها بمواقع التواصل الإجتماعى.

القبض على صانع محتوى شهير بالقاهرة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (صانع محتوى – مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة) بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة وبثها بمواقع التواصل الإجتماعى.

تم ضبطه ، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" – جهاز حاسب آلى– الأدوات المستخدمة فى التصوير) ، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه بقصد زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواجهة الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

الداخلية صانع محتوى القاهرة وزارة الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة اسعار السجائر

زيادة أسعار السجائر رسميا اليوم.. اعرف العلبة بكام؟

معاش ربات البيوت

لكل ست معندهاش شغل.. احصلي على معاش ربات البيوت بهذه الطريقة

رئيس الوزراء

بعد ترحيلها بقرار رسمي| هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة 30 يونيو بالقانون

مجلس النواب

زيادة الرسوم والدين مادة أساسية.. تعديلات جديدة على قانون التعليم

الإيجار القديم

امتداد العقود لجيل واحد.. مصطفى بكري يتقدم بتعديلات على مشروع قانون الإيجار القديم

امتحانات الثانوية العامة

مؤشرات نتيجة تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2025 .. خبر عاجل بشأنها الآن

صورة أرشيفية

تنسيق الثانوية العامة 2025 في 5 محافظات للناجحين في الشهادة الإعدادية

الإيجار القديم

مشروع قانون جديد يتيح للمستأجر حق الاعتراض القضائي ووقف تنفيذ الطرد

ترشيحاتنا

سكرتير عام بني سويف

السكرتير العام لبني سويف يتابع استيفاء شروط اعتماد مركز الحاسب لمنح شهادات التحول الرقمي

سكرتير عام بني سويف

السكرتير العام المساعد لبني سويف يتفقد انتظام سير العمل بمشروعات الدواجن المركزية

تصادم

إصابة 5 أشخاص في تصادم توك توك مع سيارة ميكروباص بشبين القناطر

بالصور

فى أجواء مبهجة .. خطوبة الاستايلست ندى حسام على المخرج زياد عوض

ندى حسام وزياد عوض
ندى حسام وزياد عوض
ندى حسام وزياد عوض

رصف وتوسعة طريق الزقازيق بلبيس أمام قرية العصلوجي بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يُفاجئ مجمع خدمات قرية بردين ومركز صحة الأسرة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رئيس المصريين الأحرار لـ صدى البلد: 30 يونيو أعظم ثورة في التاريخ الحديث.. ونتأهب للانتخابات بتحالفات غير سياسية

النائب الدكتور عصام خليل
النائب الدكتور عصام خليل
النائب الدكتور عصام خليل

فيديو

البلوجر المتهم

فيديوهات خادشة.. القبض على صانع محتوى شهير بالقاهرة

شمس البارودي

كلنا في القبور .. شمس البارودي ترد على منتقدي اعتزالها الفن

شيرين عبد الوهاب

بعد الغناء «بلاي باك».. معجبة تغني لايف في حفل شيرين على المسرح

لعبة الحبار

Squid Game.. صدمة جماهيرية بعد ختام الموسم الثالث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 19 كفنا في الصباح الباكر

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: طريق دمنهور – دسوق كارثة أخرى في الانتظار

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

المزيد