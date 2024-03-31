وزير التعليم يوجه برعايته.. تكريم طالب بـ“KG2” لموهبته في المعلومات العامة

استقبل على عبد الرؤوف مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية الطالب إياد محمود عياد بالصف الثانى بمرحلة رياض الأطفال "KG2” الذي يدرس في مدرسة الكيلانية الرسمية لغات بإدارة بلبيس التعليمية بمحافظة الشرقية.

و وفقا لما اعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي، فأن سبب تكريم الطالب إياد محمود عياد بالصف الثانى بمرحلة رياض الأطفال "KG2”، مواهبه المتميزة والفريدة في مجال المعلومات العامة.

ويأتى التكريم بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فى إطار رعاية وزارة التربية والتعليم للطلاب النابغين والمتفوقين ودعمهم والاستثمار في مواهبهم وتحفيزهم، وذلك لإعداد جيل قادر على مواكبة التطور التكنولوجي والبحث العلمي، والارتقاء بمستوى الطلاب بما يواكب المعايير الدولية.

ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، برعاية الطالب وتطوير مواهبه لمواصلة مسيرة النجاح والجد والاجتهاد والتميز.

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لتمكينه من تحقيق أهدافه وطموحاته العلمية.