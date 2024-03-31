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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جامعة قناة السويس تبحث سبل التعاون مع وفد جامعة «HCI Australia»

أكد رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور أن الجامعة تهتم بتطبيق استراتيجيات التعليم من أجل التوظيف وتعزيز الشراكة مع الجامعات الدولية خاصة فيما يدعم الجانب التدريبي والعملي لدى الطلاب.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الجامعة اليوم الأحد، مع نائب مدير تطوير الأعمال بجامعة HCI AUSTRALIA،  رانيا عوض وذلك بهدف بحث آليات عمل برتوكول تعاون مشترك بين الجانبين.

وأعرب رئيس الجامعة عن ترحيبه بالتعاون المشترك بين الجانبين، مؤكدا أنه جاري التواصل لعمل بروتوكول وإضافة إمكانية التبادل الطلابي للتعرف على نظام الدراسة والمعامل في الجامعتين ودراسة إمكانية تنظيم مؤتمرات دولية مشتركة.

من جانبها، أشارت رانيا عوض إلى أن جامعة / HCI AUSTRALIA / لديها 12 تخصصا دقيقا في التمريض، لافتة إلى أنه سيتم إعداد دورات في اللغة الإنجليزية والتمريض في التخصصات الدقيقة التي لا يتم تدريسها بجامعة قناة السويس لخريجى كلية التمريض حتى يكونوا مؤهلين للتوظيف والتدريب بالجامعة الأسترالية، مشيرة إلى أن أحد أهداف جامعتها هو التحالف مع المؤسسات الأكاديمية ذات السمعة الطيبة.

فيما أكدت عميد كلية التمريض بجامعة قناه السويس الدكتورة وفاء عبد العظيم الحسيني أنه سيتم عمل مقاصة بين ما يدرس بأستراليا وجامعة قناة السويس حتى يتسنى استكمال الدورات وتحديد تخصصاتها مؤكدة أن تلك الشراكة ستتيح فرص السفر لخريجي التمريض إلى أستراليا ومواصلة الدراسة وفي نفس الوقت يسمح التعاون بتطوير الفرص لتشمل التوظيف في الحرم الجامعي والبرامج التعليمية ثم اصطحبت الدكتورة وفاء عبد العظيم وفد الجامعة الأسترالية في زيارة لمعامل كلية التمريض وقاعاتها الدراسية ومدرجاتها حيث أثنى الوفد على الكلية والمنظومة التعليمية بها.

ومن ناحية أخرى، كلف رئيس الجامعة الدكتور جمال محمد أحمد المصري الأستاذ بقسم الهندسة الزراعية بكلية الزراعة القيام بعمل وكيل كلية الزراعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور ناصر مندور اليوم له وتسليمه قرار التكليف بحضور نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الدكتور محمد سعد زغلول ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور محمد عبد النعيم وعميد كلية الزراعة الدكتور محمد يس.

وخلال مراسم الاستقبال أشاد الدكتور ناصر مندور الدكتور جمال المصري كواحد من أكثر الباحثين استشهادا أبحاثهم على مستوى العالم في مجال العلوم الزراعية لسبعة أعوام متتالية (2017 - 2023) لافتا إلى أنه الوحيد على مستوى الجامعات المصرية الذي تواجد أسمه بتلك القائمة لمدة سبع سنوات متتالية حيث يعد هذا إنجازا للباحثين على مستوى الجامعات المصرية ومصدر فخر واعتزاز لجامعة قناة السويس.

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