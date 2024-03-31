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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مصطفى حسني: 3 طرق للعلاج والبعد عن الشخصيات المؤذية

مصطفى حسني
مصطفى حسني

أكد الداعية مصطفى حسني، أن رسول الله محمد- صلى الله عليه وسلم- حذرنا  من التغير في مواجهة الشخصيات المؤذية، بل حدد لنا 3 طرق للعلاج، إما الصبر، و إما الإصلاح، وإما الفراق، مؤكدا أن هذه منهجية حياة في التعامل مع الأذى، خاصة لو ابتليت بعلاقة فيها أذى وأهم حاجة تؤدي الأمان.

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وأضاف مصطفى حسني، خلال تقديم برنامج "بصير"، على قنوات المتحدة أن الإنسان الذي يتعرض للإيذاء من الخلق عليه ألا يسمح للقبيح أن يسرق منه المليح والجميل، موضحا أن الإنسان خلال رحلة الحياة من الشتات إلى اليقين هو بني آدم، يتغير، ودائما عندنا استعداد للتغير من الأسوأ إلى الأحسن.
 

ووجه رسالة لكل إنسان يتعرض للتعامل مع الشخصيات المؤذية، قائلا: "الظلم يقع على نفسك وخليك بصير واوعى تتحول، لما تغضب من الإساءة؛ يا إما تصبر أو تصلح أو تفارق، وساعتها كده هتكون حافظت على قلبك، والرحلة نهايتها لقاء الله، ولكن لو تحولت لمؤذي؛ مش هتستحمل تبص في المرايا مع السلوكيات غير السلمية المتناقضة مع فطرتك السليمة". 

الداعية مصطفى حسني الشخصيات المؤذية السلوكيات الغير سلمية البعد عن الشخصيات المؤذية

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