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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

خالد نور وولده نور خالد الحلقة 7.. غادة تشك في كريم عبدالعزيز

خالد نور وولده نور
خالد نور وولده نور خالد

شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل خالد نور وولده نور خالد الكثير من المواقف الكوميدية التى جمعت بين أبطال المسلسل.

وبدأت الحلقة بشك دنيا ماهر والتى تجسد شخصية غادة زوجة كريم محمود عبد العزيز فى علاقته بايه سماحة زوجة شيكو وذلك بسبب حديثهما المستمر عن الأزمة الذين يواجهونها بعد الانفجار

 

واضطر كريم عبد العزيز فى كشف السر أمام دنيا ماهر التى لم تستوعبة ودخلت فى خلافات صادمة بينها وبين كريم أدت إلى ذهاب كريم لمنزل شيكو

 

أحداث المسلسل

 

مسلسل "خالد نور وولده نور خالد"، كوميدي حيث يعمل "علي" ميكانكي سيارات ويعول شقيقه الأصغر الذي يورط نفسه وشقيقه في الكثير من المشاكل الكبري حيث يضطر لدخول السجن أحيانا ومرة أخري لمُستشفي الأمراض النفسية وغيرها من المطبات اليومية والأزمات التي يقع فيها دون حساب وسوء تقدير.  

مُسلسل "خالد نور وولده نور خالد" بطولة شيكو، كريم محمود عبد العزيز، آية سماحة، دنيا ماهر، شريف رمزي، وآخرين..، من تأليف أحمد عبد الوهاب، كريم سامي، وإخراج خالد مرعي.

مسلسل “ خالد نور ووالده نور خالد ” فى إطار 15 حلقة ، عبر مجموعة قنوات mbc مصر ، ومنصة شاهد .

مسلسل خالد نور وولده نور كريم محمود عبد العزيز دنيا ماهر

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