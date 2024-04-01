وزير الرياضة: الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بالشباب المصري وبناء الإنسان.. فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، فيلم تسجيلي، تحت عنوان "10 سنوات من الإنجازات.. حكاية قائد ومسيرة وطن".



وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بالشباب المصري وبناء الإنسان.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن هناك العديد من المبادرات التي تم تدشينها في عهد الرئيس السيسي وعلى رأسها أولمبياد الطفل المصري، إبداع للجامعات والشباب، دوري مراكز الشباب، فضلا عن وتوظيف نحو أكثر من 15 ألف إلكترونيا عبر منصة توظيف إلكترونية.



وأشار إلى أن الوزارة شاركت في تلبية رؤية القيادة السياسية للوصول إلى رؤية مصر 2030، معقبا: "تمكنا من تنظيم فعاليات مهمة أبرزها بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021".



وأوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه منذ تولي الرئيس السيسي وكان هناك اهتمام خاص بملف ذوي الهمم؛ لإحداث المعادلة وتوفير حياة كريمة لهم.

