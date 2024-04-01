وزير الشباب يلتقي مواهب "ستارز أوف ايجيبت" قبل سفرهم لخوض تجربة معايشة

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الإثنين، عدد من اللاعبين أعضاء المشروع القومي لاكتشاف المواهب في كرة القدم "ستارز اوف ايجيبت" التابع للوزارة، المرشحين للسفر للخارج لخوض تجربة اختبار أداء "معايشة" بأحد البرامج، بالتعاون مع حكومة أبوظبي لاكتشاف مواهب للدوري الايطالي.

ويتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع الدوري الإيطالي SERIA A ويتم اختيار اللاعبين من اربع بلدان عربية وهي "الامارات العربية المتحدة الدولة المضيفة، المملكة العربية السعودية، المغرب، مصر"، وذلك بحضور عمرو مهنا رئيس مجلس إدارة ستارز أوف ايجيبت.

يأتي هذا اللقاء تأكيداً علي الدور الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة نحو متابعة خطة المشروع القومى لاكتشاف ورعاية الموهوبين ستارز اوف ايجبت" لتسويق اللاعبين الموهوبين الملتحقين بالمشروع، من خلال توسيع شبكه التسويق الدولية، وذلك لإتاحة العديد من الفرص للاعبين.

أكد وزير الشباب والرياضة علي حرص الوزارة علي اكتشاف الموهوبين في مختلف الألعاب الرياضية والعمل علي رعايتهم وتقديم الدعم اللازم لهم في ضوء السعي نحو صقل موهبتهم الرياضية.

ولفت إلي مشروع الموهبة والبطل الأوليمبي الذي تنفذه الوزارة كمشروع قومي هدفه اكتشاف الموهوبين رياضياً في مجال مجموعة من الألعاب ورعايتهم وإعدادهم وفق أسس علمية وتقديمهم كنواه للمنتخبات المصرية.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الوزارة تُولي اهتماماً كبيرا بالمشروعات التي تهتم بالمواهب في كرة القدم ومنها كابيتانو مصر ومشروع ستارز أوف ايجبت، حيث نتج عن المشروع القومي "ستارز اوف ايجيبت" ٥٠ لاعب لأندية مختلفة داخل مصر وخارجها.

وهنأ وزير الرياضة اللاعبين المتميزين في مشروع "استارز أوف ايجيبت"، والذين تم اختيارهم لخوض هذه التجربة، متمنياً لهم التوفيق في مسيرتهم، وأن يمثلوا إضافة لكرة القدم المصرية في المستقبل القريب كونهم مواهب واعدة.

وتم ارسال البيانات الخاصة ب٨ لاعبين من ستارز أوف ايجبت وفقا للمعايير المحددة من البرنامج، وتم قبول ٧ منهم لخوض التصفيات الخاصة بمصر من أصل ٢٤ لاعبا تم اختيارهم من أكثر من 430 لاعب مشارك، ويمنح البرنامج الفرصة لأربعة لاعبين من كل دولة للمشاركة في التصفيات النهائية بأبوظبي خلال الفترة من ٦ ابريل حتي ١١ مايو المقبل والتي يتم من خلالها اختيار اللاعب الفائز بجائزة معايشة لمدة شهر مع أحد أندية الدوري الممتاز في ايطاليا تمهيدا للتعاقد معه.

وقد اختارت اللجنة المسئولة مجموعة من اللاعبين السابقين بالدوري والمنتخب الايطالي وهم كريستيان با نوشي و لوكا انطونيني.

واللاعبين هم "سعيد ابو الخير محمود، محمد عبد الرحمن محمد احمد سميح عبد المنعم، يوسف احمد یوسف (احتیاطی)"