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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: الرئيس مضى بالدولة المصرية نحو جمهورية جديدة واعدة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكدت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية شهدت  سنوات من الإنجاز والطفرة التنموية تجسدت على أرض الواقع وعاشته مصر في كل المجالات خلال فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي للبلاد، فالرئيس مضى بالدولة المصرية نحو جمهورية جديدة واعدة تنطلق إلى آفاق الريادة في الداخل والخارج وبما يحقق للمصريين مزيداً من التقدم والازدهار والأمن والأمان.

وأضافت النائبة مايسة عطوة أن الدولة شهدت أيضا إنجازات فى العديد من القطاعات من بينها مشروعات البنية التحتية من طرق وإنشاءات تساعد الدولة لأن تكون رقما هاما في الممرات الاقتصادية العالمية والتي تتطلب طرقا للربط بين الموانئ وبين مراكز التصنيع، وأيضا المساعدة في مجال السياحة والاقتصاد بشكل كبير جدا، كما أن الإنجاز الأكبر وهو  محاربة الإرهاب وهو ما ساعد فى توفر بيئة مواتية للسياحة والاستثمارات، وكل ذلك في وقت قياسي 10 سنوات لم تشهده تاريخ الدول من قبل.

وأشارت عضو مجلس النواب أن مصر شهدت أيضا التوسع في الرقعة الزراعية عموما مثل مشروع المليون فدان وتبطين الترع ومشروع الدلتا الجديدة وجميعها مشروعات تنعكس بالإيجاب على الأمن الغذائي المصري.

وقالت النائبة مايسة عطوة إن الرئيس عبد الفتاح  السيسى حريص دائما على التأكيد على أن حجم الإنجازات الذي تم لا يمكن إنكاره أو التقليل من شأنه، ودائما هناك تطلع للأفضل والعمل بالتوازي بين الإصلاح السياسي والمشروعات التنموية الضخمة، وهو ما يؤكد على الفترة المقبلة هي فترة النضج التنموي وإستكمال ما بدأه الرئيس منذ 10 سنوات فى وضع أساس الجمهورية الجديدة القائمة على توفير حياة كريمة للمواطنين والارتقاء بمعيشة المصريين نحو مستقبل أفضل، وتوفير المتطلبات الأساسية للمواطن المصري، في شتى المجالات سواء الصحية أو التعليمية أو الخدمية، وإصرار وعزيمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على العبور بالبلاد نحو الجمهورية الجديدة.

السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي مجلس النواب النائب مايسة عطوة مصر

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