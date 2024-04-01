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رئيس التحرير
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أخبار البلد

منتدى الدكتور نبيل صموئيل يناقش محاربة زواج الأطفال

صدى البلد

عقد منتدى دكتور نبيل صموئيل بالمجلس القومي للمرأة، اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتورة عزة كامل، المقرر المناوب للجنة المنظمات الأهلية والمنتدى، بمشاركة عدد من عضواته وأعضائه؛ لمناقشة قضية زواج الأطفال، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكدت الدكتورة عزة كامل أهمية التصدي لهذه الجريمة، وأنها من الجرائم التي يتم مناهضتها منذ سنوات عديدة؛ لما لها من تأثير سلبي على حياة الأطفال والمجتمع ككل.

وشددت على أننا فى حاجة إلى تضافر جهود كل الأطراف المعنية مع المجتمع المدني لتفعيل جهود الدولة فى إجراءاتها لمحاربة هذه الجريمة.

واستعرض النائب أحمد بلال البرلسي، عضو المنتدى، كل مشروعات القوانين المقترحة لمحاربة زواج الأطفال خلال الفترة الماضية.

فيما عرض المستشار معتز أبو زيد عضو منتدى الدكتور نبيل صموئيل، الشق الإجرائي للقانون وتغليط العقوبة في الجرائم ذات البعد الاجتماعي وتبعاته .

واستعرض صبري عثمان، دور خط نجدة الطفل التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة لمواجهة هذه الجريمة.

وخلص الاجتماع إلى توصية بأهمية العمل على تفعيل طرح قانون تجريم تزويج الأطفال وإعادة فتح الملف القانوني للقضية .

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