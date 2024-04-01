جزاء الصيام في رمضان.. أزهري: سر بين العبد وربه

كشف الشيخ عبد الله رمضان، الواعظ بالأزهر الشريف، عن جزاء الصيام في رمضان، منوها أنه سر بين العبد وربه.

وقال عبدالله رمضان، في فيديو لصدى البلد، إن الله تعالى قال في الحديث القدسي (كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به).

وأشار إلى أن هذا الحديث يبين فضل الصيام عند الله تعالى وخاصة في شهر رمضان المبارك، فيقول النبي مسميا هذا الشهر بشهر الصبر، قال أهل العلم أن السبب في تلك التسمية، هو أن رمضان هو شهر الصبر قال النبي (صم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر فذلك صيام الدهر).

وأكد أن الصيام هو العبادة العظمى، فهو يشتمل على كل أنواع الصبر، صبر على الطعام والشراب وصبر على البلاء وصبر عن المنكرات وصبر على الطاعات.

وأوضح أن الله تعالى أعد للصائمين من الأجر مثل ما أعد للصابرين، فيقول الله (إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ).