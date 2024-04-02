نجم الشباك.. عروض من أندية خليجية لمحمد هاني| ما موقف الأهلي؟

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، حقيقة انتقال محمد هاني لاعب الأهلي الموسم المقبل.

وكتب عبر فيسبوك: “محمد هاني اللاعب الدولي ونجم الاهلي ، اصبح نجم الشباك لدي العديد من الاندية الخليجية وبالأهم السعودية ولكن الاهلي لن يفرط في هذا اللاعب بسهولة”.

ويترقب الأهلي لقاء الإياب للدور ربع النهائي من البطولة والذي يقام يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدوليمن أجل حسم التأهل بشكل رسمي.

ويأمل الأهلي صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، تحقيق اللقب 12 فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.