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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر يكشف أهمية التعاون الرياضي المصري السعودي

صدى البلد

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على أهمية التعاون الرياضي المصري والسعودي.

وكتب: “سعيد بالتعاون الرياضي المصري السعودي واشجع اقامة   نهائيات كروية مصرية في السعودية او  الامارات ، انتعاش للاندية المصرية وانتعاش لخزينة اتحاد كرة القدم وانتشار للكرة المصرية وظهور نجوم الكرة المصريين علي عدد ضخم من شاشات   قنوات رياضية حول العالم”. 

من جانب اخر، شارك فرج عامر، رئيس نادي سموحة، منشوراً عبر حسابه الشخصي على فيسبوك.

وكتب: "احمد كوكا لاعب الاهلي ، موهبة كروية كبيرة  نادي سموحة طلب إعارة كوكا من النادي الاهلي ٤ مرات علي مدار موسمين  عندما كان ناشئا وفي جميع  المرات التي طلبنا فيها كوكا اعارة رفض مارسيل كولر هذه الطلبات بإصرار، وبمنتهي الهدوء ، هذا اللاعب ربنا يحفظه اتوقع له مستقبل كبير ، ومستواه يؤهله للعب في اهم اندية الدوريات الاوربية". 

 

 

النادي الأهلي فرج عامر رئيس نادي سموحة نجوم الكرة موهبة كروية إتحاد كرة القدم

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